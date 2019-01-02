《新喜剧之王》拜年图、全新海报，首款预告片三连发

《新喜剧之王》海报

















鄂博









《新喜剧之王》截图，鄂博在片中致敬张柏芝











正当粉丝们为了周星驰在2019年率先亮相而欣喜不已之时，影片又发布了全新海报和首款预告！海报上，一个个卡通角色憨态可掬；预告中，一个个小人物轮番登场，每个人都在努力展现着“一个演员的自我修养”。





《新喜剧之王》片场照，和星爷拍戏，其乐融融吧？



《新喜剧之王》片场照，星爷标志性的帽子

求同款帽子











拜年图、全新海报，首款预告片三连发！2019新年伊始，周星驰带着已经定档2019大年初一的电影《新喜剧之王》一口气为影迷送上三重大礼，引爆全网回忆杀的同时也让无数在追梦路上奔跑着的人激动不已：“我们熟悉的那个周星驰终于回来了！2019大年初一，《新喜剧之王》锁定了！”