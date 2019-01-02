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周星驰《新喜剧之王》发首款预告

女主角浮出水面 王宝强：应该死不瞑目

2019-01-02 17:33:12 来源：Mtime时光网

《新喜剧之王》拜年图、全新海报，首款预告片三连发
《新喜剧之王》海报

　　时光网讯 2019年1月1日零时零分，电影《新喜剧之王》的官方微博发布了一张特别的新年贺图：一个熟悉的背影拎着“兵器谱排名第一”的折凳站在《新喜剧之王》的海报前，跟海报上的“卡通公主”摆出同样的姿势，下面是一句手写的贺词：“2019，努力，奋斗！”落款不是别人，正是周星驰！

　　预告片中，王宝强亮相，他对自己在片中的死法有一套说辞，他认为：“毕竟是在战乱中死亡，家国仇恨，应该死不瞑目……”话没说完，嘴被化妆师给堵住了。从目前的物料来看，王宝强是演员之一，预告片中亮相的大部分演员都是群演，暂时不知王宝强是不是男一号。


鄂博


《新喜剧之王》截图，鄂博在片中致敬张柏芝

　　另外，据线人爆料，《新喜剧之王》的女主角是鄂博，她曾参加综艺节目《笑傲江湖》的比赛。

　　正当粉丝们为了周星驰在2019年率先亮相而欣喜不已之时，影片又发布了全新海报和首款预告！海报上，一个个卡通角色憨态可掬；预告中，一个个小人物轮番登场，每个人都在努力展现着“一个演员的自我修养”。

《新喜剧之王》片场照，和星爷拍戏，其乐融融吧？

《新喜剧之王》片场照，星爷标志性的帽子

求同款帽子





　　拜年图、全新海报，首款预告片三连发！2019新年伊始，周星驰带着已经定档2019大年初一的电影《新喜剧之王》一口气为影迷送上三重大礼，引爆全网回忆杀的同时也让无数在追梦路上奔跑着的人激动不已：“我们熟悉的那个周星驰终于回来了！2019大年初一，《新喜剧之王》锁定了！”
 
　　时隔20年重回小人物喜剧，由周星驰执导的《新喜剧之王》，将会延续《喜剧之王》喜感励志的精髓，全面展示小人物努力追梦的励志故事，而周星驰似乎也有意弥补当年留下的一些遗憾，所以，他带领制作团队秘密筹备3年，并于2018年夏秋精心打磨制作完成。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 新喜剧之王
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