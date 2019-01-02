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“阿富汗版花木兰”曝光终极预告

《养家之人》诠释亲情是最锋利的武器

2019-01-02 21:10:35 来源：Mtime时光网

预告片展示出了主角帕瓦娜遭遇到的困境，她的父亲被人抓走。她剪掉长发，化装成男孩，一心要救出父亲，在战火蔓延之下，挽救支离破碎的家。

《养家之人》终极海报

　　时光网讯  曾在第90届奥斯卡获得最佳动画长片提名的电影《养家之人》今日曝光终极海报及60秒的终极预告，让影迷们一窥这部高分佳片的风采。影片由安吉丽娜·朱莉监制，诺拉·托梅执导，卡通沙龙工作室制作，将于2019年1月11日全国上映。

　　曝出的终极海报中，帕瓦娜坚定的眼神突出了这个人物形象勇敢、无畏的性格，即便前路凶难未卜，依旧不会轻言放弃。纯手绘形象使得人物更加的鲜活，而通过海报背景中元素不难发现，影片采用了另一种剪纸风格进行塑造，两种画风交错，产生美轮美奂的视觉效果。

　　《养家之人》的制作方卡通沙龙工作室，一直在手绘动画上创造极致之美。上一部作品《海洋之歌》更是创造出了独特的几何美学，征服了奥斯卡评委。这次在《养家之人》中创新尝试，势必为观众带来更加绚丽的画面。





　　预告片展示出了主角帕瓦娜遭遇到的困境，她的父亲被人抓走。她剪掉长发，化装成男孩，一心要救出父亲，在战火蔓延之下，挽救支离破碎的家。

　　而预告片中，另外一个故事也浮出水面。一个名叫苏莱曼的少年，为了族人生存，挑战凶恶的魔王。帕瓦娜转述这个故事，同时也被故事中苏莱曼激励着，为了家人不停奋斗。因此，她也被观众形象地称为“阿富汗版花木兰”。家人团聚是帕瓦娜为之奋斗的目标，亲情是她不断前行的武器，一家人相守在一起，抱团取暖，才能抵御战火无情的侵袭。

   编辑：hello王小羊

关键词： 养家之人 终极预告
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