预告片展示出了主角帕瓦娜遭遇到的困境，她的父亲被人抓走。她剪掉长发，化装成男孩，一心要救出父亲，在战火蔓延之下，挽救支离破碎的家。





曝出的终极海报中，帕瓦娜坚定的眼神突出了这个人物形象勇敢、无畏的性格，即便前路凶难未卜，依旧不会轻言放弃。纯手绘形象使得人物更加的鲜活，而通过海报背景中元素不难发现，影片采用了另一种剪纸风格进行塑造，两种画风交错，产生美轮美奂的视觉效果。





















预告片展示出了主角帕瓦娜遭遇到的困境，她的父亲被人抓走。她剪掉长发，化装成男孩，一心要救出父亲，在战火蔓延之下，挽救支离破碎的家。





而预告片中，另外一个故事也浮出水面。一个名叫苏莱曼的少年，为了族人生存，挑战凶恶的魔王。帕瓦娜转述这个故事，同时也被故事中苏莱曼激励着，为了家人不停奋斗。因此，她也被观众形象地称为“阿富汗版花木兰”。家人团聚是帕瓦娜为之奋斗的目标，亲情是她不断前行的武器，一家人相守在一起，抱团取暖，才能抵御战火无情的侵袭。