油纸伞下，小白和阿宣深情对视，以小狐妖为首的众妖也以各种姿态出现在海报上。一场跨越千年的人妖虐恋就此展开。





今日发布的终极海报以水墨色调的山水画为背景，小白和阿宣在熟悉的油纸伞下深情对视，阿宣侧脸清俊，小白长发飘逸，少年少女满含深情，眼中只有彼此，再无他物。在两人的中间，阿宣的宠物狗肚兜一脸“生无可恋”，被两人一眼千年的深情虐得体无完肤。





海报中不仅有甜蜜的爱情，更展现了奇幻多姿的众妖群像。只见画面中，化为巨蟒的小白处在群妖中间，咆哮的样子震慑四方。在它的周围，双手催生出火焰的蛇母、半人半蛇的小青、鸣叫的三头鹤还有跳起的反派等都处在紧张激烈的大战中。与





此激烈场景不同的是，海报中间的小狐妖拿着烟斗，悠然自得地坐在油纸伞上，虽然萝莉般的外表甚是可爱，但一双修长精致的美腿和美艳蚀骨的造型却让人血脉偾张。





电影《白蛇：缘起》在经典IP《白蛇传》的基础之上，将白素贞和许仙传奇的爱情故事进行了拓展和演绎。影片独辟蹊径，讲述了白素贞在五百年前与许仙的前身阿宣之间一段动人的爱情故事。





晚唐年间，国师下令民众大量捕蛇。白蛇前去刺杀国师，不幸意外失忆被捕蛇人阿宣所救，为了解开身份谜团，小白在阿宣的陪伴下去永州寻找线索。年少男女在冒险旅程中逐生爱慕之情，然而小白蛇妖身份的揭露让两人的爱情面临着巨大的考验，同时一场更大的灾难也在前方等待着他们。《白蛇：缘起》不仅是白蛇IP首次在动画领域上的展现，更是首部讲述白蛇“初恋”爱情故事的影片。

编辑：hello王小羊