吴镇宇袁咏仪饰演的一家人就是平凡生活中小家庭的真实写照，而古天乐饰演的古怪邻居也是日常生活中屡见不鲜的，《家和万事惊》把这样一个现实主义的故事，用荒诞喜剧的方式呈现。

















电影《家和万事惊》讲述了吴镇宇、袁咏仪、张达明、吴肇轩、蔡颂思饰演的一家五口人生活在拥挤的荒诞都市，每天都要面临处理房屋、邻居关系等相关的问题，唯一能够舒缓他们焦虑情绪的海景窗却被邻居古天乐的一块巨大广告牌完全遮挡，一家人处于将要崩溃的边缘，在走投无路之际，一家人的疯狂报复计划就此展开……





从片方发布的“十面埋伏”版海报来看，在繁华的都市霓虹之下，整座房子处于一片汪洋海景之间，海景房的概念活灵活现。吴镇宇袁咏仪饰演的一家人与古天乐饰演的邻居之间的矛盾冲突也非常直观的跃然纸上。在一片烟雾缭绕中，吴镇宇一家人的居住环境受到了不同程度的威胁，一家人动作夸张，似乎整装待发，好像一场保卫战将要打响。





此次电影《家和万事惊》释出的“十面埋伏”版预告采用了一种比较风格化的表现方式，别出心裁的黑白画面更加有质感的将卢伟文一家人的故事娓娓道来，吴镇宇更是亲自参与配音。在他的旁白中，观众对电影的剧情和人物关系有了进一步的了解。





《家和万事惊》改编自张达明曾荣获香港演艺发展局杰出创作剧本大奖冠军的舞台剧，这次将舞台剧搬上大银幕也是完成了张达明的一大心愿。被剧本打动的邱礼涛导演拍出了一个和以往不一样的作品。房屋、邻里关系这些现实的问题，与每个人的生活都息息相关。





吴镇宇袁咏仪饰演的一家人就是平凡生活中小家庭的真实写照，而古天乐饰演的古怪邻居也是平时我们日常生活中屡见不鲜的，把这样一个现实主义的故事，用荒诞喜剧的方式呈现，让观众在观影过程中捧腹大笑的同时，也有关于生活的思考和启发，在新的一年，拆除烦恼。