作为影片的荣誉出品人，陈坤表达了对这部独立纪录片的喜爱与支持，他表示：“平凡的日常中，蕴含了极大的意义，我不是大哭，是会心的眼泪，想赶快回家看看我妈妈。”





导演陆庆屹分享了自己在拍摄《四个春天》过程中的心得与收获：“人最幸福的是看到自己旺盛的生命力，在生活里留下印记。生活很美好，在经历各种事的时候可以让自己更坚强一点。”家庭本真生活的呈现，折射出平凡生活中的无限诗意，同时也让观者去回望自己的家庭与生活，并有所感悟，这是《四个春天》带给大多数人的感触。





作为影片的荣誉出品人，陈坤表达了对这部独立纪录片的喜爱与支持，他表示：“平凡的日常中，蕴含了极大的意义，我不是大哭，是会心的眼泪，想赶快回家看看我妈妈。”









景甜形容这是一部非常有温度有人情味的电影；梁静表示觉得这才是生活，日子一天天地过，感谢导演给了我们真实的生活；宋洋携家人观影后也表达出浓厚的羡慕之情。影人谭飞现场评论：“真情面前，任何体系都显得微不足道。”





导演陆庆屹15岁离家，距今近30年的光景，作为一名“资深北漂”，他寄语：“我们走过很多地方，领略过无数的风景，但最后只有家最难以忘怀。希望不论我们走过天涯海角，始终不忘心中柔软。跨越山海，勿忘回家。”

编辑：hello王小羊