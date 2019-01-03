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口碑佳作《四个春天》首映陈坤泪目

感言平凡伟大 “想赶快回家看看妈妈”

2019-01-03 08:18:34 来源：Mtime时光网

作为影片的荣誉出品人，陈坤表达了对这部独立纪录片的喜爱与支持，他表示：“平凡的日常中，蕴含了极大的意义，我不是大哭，是会心的眼泪，想赶快回家看看我妈妈。”

宣传主题曲《好久不见》MV

　　时光网讯  1月2日，口碑纪录片《四个春天》在北京举行“春光与家”首映礼。导演陆庆屹携主创团队现场分享影片背后的温情时光。荣誉出品人陈坤、宣传主题曲演唱歌手陈楚生亦现身助阵。导演家人，哥哥陆庆松与外甥佟畅也作为家庭代表出席。景甜梁静宋洋同时出席观影，现场亲情氛围浓厚。影片宣传主题曲《好久不见》MV同步曝光。

　　导演陆庆屹分享了自己在拍摄《四个春天》过程中的心得与收获：“人最幸福的是看到自己旺盛的生命力，在生活里留下印记。生活很美好，在经历各种事的时候可以让自己更坚强一点。”家庭本真生活的呈现，折射出平凡生活中的无限诗意，同时也让观者去回望自己的家庭与生活，并有所感悟，这是《四个春天》带给大多数人的感触。

　　作为影片的荣誉出品人，陈坤表达了对这部独立纪录片的喜爱与支持，他表示：“平凡的日常中，蕴含了极大的意义，我不是大哭，是会心的眼泪，想赶快回家看看我妈妈。”

　　FIRST青年影展执行官李子为如此形容影片：“这就是平凡人的史诗气质，悲哀有时，快乐有时。”影评人史航也被打动：“像邻居家的烟火也能感动我们，他们家所记载的一切让我们想到自己的生活。”《无名之辈》导演饶晓志亦抒发感受：“我也是贵州人，我在过程中一直在抹眼泪，那种生动平常的瞬间给了我太多的体验。”

　　景甜形容这是一部非常有温度有人情味的电影；梁静表示觉得这才是生活，日子一天天地过，感谢导演给了我们真实的生活；宋洋携家人观影后也表达出浓厚的羡慕之情。影人谭飞现场评论：“真情面前，任何体系都显得微不足道。”

　　导演陆庆屹15岁离家，距今近30年的光景，作为一名“资深北漂”，他寄语：“我们走过很多地方，领略过无数的风景，但最后只有家最难以忘怀。希望不论我们走过天涯海角，始终不忘心中柔软。跨越山海，勿忘回家。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 四个春天 首映
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导演：陆庆屹

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