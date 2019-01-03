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"请以你的名字呼唤我"续集在巴黎?

影片开头甜茶在哭 导演想拉达妹演锤子老婆

2019-01-03 08:19:41 来源：Mtime时光网

《请以你的名字呼唤我》导演认为，续集应该发生在巴黎，故事一开始时，甜茶饰演的Elio看电影看哭了。


　　时光网讯　对于卢卡·瓜达尼诺来说，2018年可是重要的一年。年初时他的《请以你的名字呼唤我》在颁奖季斩获不少，年末时上映的新片《阴风阵阵》也是引发讨论无数。在与外媒聊《你的名字》续集的可能性时，这位意大利导演为粉丝们分享了影片会如何开始，在哪里发生。

《再一次也好》

　　“我在问自己，对于Elio（甜茶饰）、Oliver（锤子饰）和Elio的家庭来说，他们生活的新篇章是否还要发生在第一部里意大利的克雷马小镇？我觉得不应该。续集（不过我不喜欢管它叫续集，他们的故事是个‘循环’）会发生在巴黎，故事开始的时候Elio在哭，眼中闪着光。我们也在想，他还是第一部结尾时在壁炉前哭泣的那个少年么？

　　不是了，他哭是因为在看上世纪80年代最棒的电影之一，保罗·韦基亚利的杰作《再一次也好》。这跟Elio的性格是一致的，他喜欢韦基亚利的电影，像他一样忧郁。”

　　瓜达尼诺的《你的名字》系列，听上去可能有点儿像理查德·林克莱特的“爱在”三部曲，毕竟讲述的都是主角们很多年后，人生不同阶段中的故事。不过续集具体能不能成型还不好说，导演还挺希望让出演了他《阴风阵阵》的“达妹”达科塔·约翰逊饰演Oliver的妻子。但要想拍续集，他首先需要得到原著作者安德烈·艾席蒙詹姆斯·伊沃里的认可。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 请以你的名字呼唤我 续集 卢卡·瓜达尼诺 甜茶 锤子 达妹
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请以你的名字呼唤我

请以你的名字呼唤我 (2017)

8.1

导演：卢卡·瓜达尼诺

主演：提莫西·查拉梅

在线播放

卢卡·瓜达尼诺

卢卡·瓜达尼诺

Luca Guadagnino

职业：导演 | 制作人 | 编剧

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提莫西·查拉梅

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