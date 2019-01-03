《再一次也好》

“我在问自己，对于Elio（甜茶饰）、Oliver（锤子饰）和Elio的家庭来说，他们生活的新篇章是否还要发生在第一部里意大利的克雷马小镇？我觉得不应该。续集（不过我不喜欢管它叫续集，他们的故事是个‘循环’）会发生在巴黎，故事开始的时候Elio在哭，眼中闪着光。我们也在想，他还是第一部结尾时在壁炉前哭泣的那个少年么？