时光网讯
对于卢卡·瓜达尼诺
来说，2018年可是重要的一年。年初时他的《请以你的名字呼唤我》
在颁奖季斩获不少，年末时上映的新片《阴风阵阵》
也是引发讨论无数。在与外媒聊《你的名字》续集的可能性时，这位意大利导演为粉丝们分享了影片会如何开始，在哪里发生。
“我在问自己，对于Elio（甜茶饰）、Oliver（锤子饰）和Elio的家庭来说，他们生活的新篇章是否还要发生在第一部里意大利的克雷马小镇？我觉得不应该。续集（不过我不喜欢管它叫续集，他们的故事是个‘循环’）会发生在巴黎，故事开始的时候Elio在哭，眼中闪着光。我们也在想，他还是第一部结尾时在壁炉前哭泣的那个少年么？
不是了，他哭是因为在看上世纪80年代最棒的电影之一，保罗·韦基亚利
的杰作《再一次也好》
。这跟Elio的性格是一致的，他喜欢韦基亚利的电影，像他一样忧郁。”
瓜达尼诺的《你的名字》系列，听上去可能有点儿像理查德·林克莱特
的“爱在”三部曲，毕竟讲述的都是主角们很多年后，人生不同阶段中的故事。不过续集具体能不能成型还不好说，导演还挺希望让出演了他《阴风阵阵》的“达妹”达科塔·约翰逊
饰演Oliver的妻子。但要想拍续集，他首先需要得到原著作者安德烈·艾席蒙
与詹姆斯·伊沃里
的认可。