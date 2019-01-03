迪士尼重启《加勒比海盗》系列，最主要还是因为钱，一方面是省钱，一方面是赚更多的钱。













据《福布斯》的统计，在没有德普的情况下，每制作一部《加勒比海盗》电影将节省9000万美金预算。为了让这个片酬的支出更有价值，编剧们不得不更多的将重点放在杰克船长身上，这也是《加勒比海盗》系列的质量大不如前的原因之一。





现在回想首部《加勒比海盗：黑珍珠号的诅咒》，当时德普的戏份并没有占据很大比重，奥兰多·布鲁姆饰演的小铁匠与凯拉·奈特莉饰演的伊丽莎白的故事线与之不相上下。但因为杰克船长的角色号召力，后来的续集开始越来越集中于这一人物。





目前《死侍》编剧略特·里斯和保罗·韦尼克正在准备重启版剧本。对于这个安排，迪士尼的制片部门主席Sean Bailey谈到：“我们想要新鲜的能量和活力，我爱海盗电影，但是我们想要重整旗鼓，这就是我给他们的任务。“