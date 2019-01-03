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重启"加勒比海盗"系列因为德普太贵？

迪士尼希望更专注故事 而不是杰克船长

2019-01-03 09:41:42 来源：Mtime时光网

迪士尼重启《加勒比海盗》系列，最主要还是因为钱，一方面是省钱，一方面是赚更多的钱。


      时光网讯 重启没有约翰尼·德普《加勒比海盗》系列，在许多人看来，这几乎是件不可能的事情，毕竟德普一直是这一系列的卖点，与其说找个新人来演杰克船长，倒不如说是来演约翰尼德普...但迪士尼似乎对此很有信心，其实有一个很好的理由促使他们这么做，那就是”钱“。

      据《福布斯》的统计，在没有德普的情况下，每制作一部《加勒比海盗》电影将节省9000万美金预算。为了让这个片酬的支出更有价值，编剧们不得不更多的将重点放在杰克船长身上，这也是《加勒比海盗》系列的质量大不如前的原因之一。

      另据The Playlist报道，《加勒比海盗5：死无对证》虽然全球票房达到了8亿美元，但并没有达到迪士尼的预期。而德普的9000万美元片酬，再加上2000万就可以拍摄一部《死侍2》了。同时9000万美元还可以拍摄三部《一个明星的诞生》和两部《波西米亚狂想曲》。

      现在回想首部《加勒比海盗：黑珍珠号的诅咒》，当时德普的戏份并没有占据很大比重，奥兰多·布鲁姆饰演的小铁匠与凯拉·奈特莉饰演的伊丽莎白的故事线与之不相上下。但因为杰克船长的角色号召力，后来的续集开始越来越集中于这一人物。

      目前《死侍》编剧略特·里斯和保罗·韦尼克正在准备重启版剧本。对于这个安排，迪士尼的制片部门主席Sean Bailey谈到：“我们想要新鲜的能量和活力，我爱海盗电影，但是我们想要重整旗鼓，这就是我给他们的任务。“

   编辑：ruo

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关键词： 加勒比海盗 约翰尼·德普
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约翰尼·德普

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职业：演员 | 制作人

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