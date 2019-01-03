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《掠食城市》新特辑展现移动城市奇观

监制彼得·杰克逊 携众主创解读特效秘密

2019-01-03 11:15:32 来源：Mtime时光网

《掠食城市》展现移动城市奇观，彼得·杰克逊携众主创解读特效秘密。
       

《掠食城市》

时光网讯 由执导过《指环王》《霍比特人》系列的导演彼得·杰克逊打造的全新科幻史诗片《掠食城市》今日发布“移动奇观”特辑，彼得·杰克逊携众主创解读特效秘密，影片将于1月18日全国上映。

       《掠食城市》讲述了数百年后的未来世界，幸存的人类居住在装备有巨大车轮的“移动城市”上。为了争夺日渐枯竭的资源以维持引擎的运行，残酷的“弱肉强食”“快者生存”法则延展到了“移动城市”之间。

       特辑中，彼得·杰克逊亲自向观众展示了《掠食城市》中的未来世界，人类居住在“移动城市”中，大城市“吃”小城市，伦敦是其中最强大的城市，而且内部等级森严。

       为了抵抗伦敦城对世外桃源山国的掠食，一群勇敢正义之士奋起反抗，组成反牵引联盟，一场终极之战即刻打响。特效团队也现身特辑，讲述了“移动城市”设计背后的艰辛，在经过了工作人员大量的测试和参考之后，才得以在大银幕上呈现最震撼的视觉效果。

       影片的视觉特效主管凯文·安德鲁·史密斯用一个“大”字来描述《掠食城市》的世界，这个巨型移动城市所需的规模和创造力是维塔工作室至今为止面临的最重大挑战之一。伦敦城高860米，宽1.5千米，长2.5千米，是电影中最大的牵引城市。

       

“移动城市”的设定十分震撼

因为需要在影片中高速移动，所以像以往一样建造大型静态实景拍摄的方式不再可行，为了在城市内部营造一种运动的感觉，草图绘制部门汇集了113个手工制作的伦敦城截面，每个截面都有一个独立控制的动画设置，可以独立动画。整个团队还需要处理多达数亿个组件，这些组件是软件必须跟踪的，并且只需点击一下按钮就能实现移动。

       另一个挑战是要创建一个足够大的环境来容纳所有的动作。特辑中，反牵引联盟的核心国家山国坐落在群山之间，通过一堵巨大的防御墙与外界隔离免受侵犯。在影片中防御墙高1800米，视效团队在防御墙前制作了大约5万平方公里的人造风景，还制作了山国2万平方公里的人造风景。

       《掠食城市》由美国环球影业出品，将于1月18日全国上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 掠食城市
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