爱情喜剧电影《战斗民族养成记》曝光街采特辑，俄罗斯人民欢乐回应异国女婿和上门提亲等话题。

中国小伙跨越千里初到莫斯科 时光网讯 爱情喜剧电影 爱情喜剧电影 《战斗民族养成记》 今日发布“神回应”街采特辑，俄罗斯人民对影片中大众热议的异国女婿和上门提亲等话题，也纷纷宣示了战斗民族的态度，更是令观众对电影中中国女婿能否抱回洋媳妇好奇不已，影片更多精彩剧情尽在1月18日全面揭晓。





战斗民族画风一向以彪悍著称，坦克车、熊等更是成为俄罗斯极具标志性的符号和象征。特辑中，针对拥有“战斗民族”美誉，有人迫不及待表示了认同，称“我认为我们是很强大的民族，这个称呼形容很合适。”还有很“刚”的俄式画风回答，“我们不会侵犯他人，他人也别想侵犯我们”。而对于“战斗民族有熊又有枪”的言论，一位大爷解释道，“没有坦克车，熊就不用说了”。也有人表示，“俄罗斯人会喂养熊，但不能在家里养”。

体验俄式狩猎 影片中，董畅饰演的上海女婿千里追妻，奔赴俄罗斯与寡头岳父斗智斗勇，只为顺利娶到心上人。对于首次上门拜见的女婿，家长们也是各持己见，开明式家长则表示“这个我不管，孩子们应该有自己的选择，女儿喜欢就好”、 “我们热爱所有国家的人民”、 “莫斯科欢迎你们每一个人”。





也有要求严格的家长称，古时候会这样测试新郎，请他吃稀饭，吃很多的话就表示很会干活，通过重重关卡来测试首度登门的女婿。对于这部欢乐的电影，大家也纷纷表示了期待和祝福，并用中文祝影片“票房大麦”！