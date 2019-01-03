2019-01-03 11:45:00 来源：Mtime时光网
编辑：ruo
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克里斯照破
34分钟前
始终认为，电影就应该在电影院看。
电瘾范8分钟前
希望你能说到做到
晓月光光7分钟前
那你一年得进电影院200多次吧？
9576
1小时前
我只希望不要搞独占，流媒体时代的独占最终坑到消费者头上。
乐水石43分钟前
那需要设计一个机制，既能让这些平台有动力去自制，也能不“坑”到消费者。
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