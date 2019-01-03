网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《罗马》领衔Netflix年度电影十佳

多部颁奖季热门在列 2018年成绩单不俗

2019-01-03 11:45:00 来源：Mtime时光网

流媒体之于电影究竟是幸还是不幸，可能一时很难有个答案，但从2018年一年的成绩来看，Netflix显然没有让影迷们失望。


      时光网讯 流媒体究竟有没有在“破坏电影”？Netflix在2018年的成绩单或许能说明一些问题。《综艺》杂志评选出了2018年的十佳Netflix电影，其中不乏《罗马》《幸福的拉扎罗》《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》等颁奖季种子选手。

      2017年，Netflix开始涉足原创电影，并将他们的作品《迈耶罗维茨的故事》《玉子》选送戛纳电影节，从而引发了“流媒体正在破坏电影”的争议之声。今年为了让颁奖季的种子选手《罗马》能够在影院上映，Netflix也着实耗费了不少精力。流媒体之于电影究竟是幸还是不幸，可能一时很难有个答案，但从2018年一年的成绩来看，Netflix显然没有让影迷们失望。

《综艺》评Netflix电影十佳：

1《罗马》
2《周日的忧郁》
3《湮灭》
4《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》
5《到来的主日》
6《死时受爱戴》
7《幸福的拉扎罗》
8《致所有我曾爱过的男孩》
9《牵线》
10《7月22日》

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 罗马 Netflix
关注时光网微信

相关电影/影人

罗马

罗马 (2018)

8.0

导演：阿方索·卡隆

主演：雅利扎·阿巴里..

在线播放

幸福的拉扎罗

幸福的拉扎罗 (2018)

8.1

导演：爱丽丝·洛瓦赫

主演：安德里阿诺·塔..

在线播放

巴斯特的歌谣

巴斯特的歌谣 (2018)

8.0

导演：伊桑·科恩

主演：蒂姆·布雷克·..

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

收好这份2019年好莱坞最强片单

迪士尼打头阵 五大公司各有王牌

2019，新的一年，也要继续看电影呀！
2

这些电影，曾经惊艳了时光

2018最后一天，在经典电影中度过

在2018年的最后一天，时光君为你推荐12位名留影史的电影..
3

美国《娱乐周刊》评选最佳漫威电影

万万没想到 居然是这一部单人电影夺魁

20
《娱乐周刊》给出的理由是：《美国队长2》象征着一次伟..
4

今年最酷超级英雄电影是如何设计的？

《蜘蛛侠:平行宇宙》海量概念图曝"限制级"画面

41
走进《蜘蛛侠：平行宇宙》动画师的创想世界，见证今年最..
5

2018美剧镀金时代：繁荣与隐忧并存

HBO傲视群雄 Netflix盛世藏隐患

在美剧改朝换代的2018年里，谁在攀上王座，谁又在跌落神..

查看更多