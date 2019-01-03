



重要的是，蓝光版将在片尾Live Aid演出上多出两首歌的内容，分别是“Crazy Little Thing Called Love” 和“We Will Rock You”，让整场演出达到完整的22分钟，和历史上皇后乐队的演出一致。





除了加长内容，蓝光碟还将包含皇后乐队、主演阵容采访、拍摄花絮等内容。





中文剧场版预告 具体参数如下：





蓝光碟花絮

影院版无法看到的Live Aid完整演出 拉米·马雷克:如何成为弗雷迪 皇后乐队的采访 Live Aid是如何在大银幕复原的

发行时间: 2019年2月12日 屏幕比例:1080P 2.39:1 声音:English DTS-HD Master Audio 7.1, English Dolby Digital 2.0, English Descriptive Audio 5.1, Spanish Dolby Digital 5.1, French Dolby Digital 5.1 时长: 135分钟 分级：PG-13

只可惜中国内地没有引进，近日片方宣布将于1月22日上线数字版，2月12日正式发布蓝光和4K，似乎给了内地观众一点“期盼“”。