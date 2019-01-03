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"波西米亚狂想曲"数字/蓝光发行时间确定

1月22日上线数字 蓝光2月发行包含加长版内容

2019-01-03 13:29:09 来源：Mtime时光网

《波西米亚狂想曲》数字版和蓝光发行时间确定，想重温或观看的朋友请注意。
　　

《波西米亚狂想曲》蓝光封面

时光网讯 虽然上映前媒体口碑一般，但《波西米亚狂想曲》在观众助力下成为2018年票房奇迹之一，5200万美元的投资，全球突破7亿美元，日本超70亿日元（4.5亿元人民币）、韩国市场豪取922万观影人次（4.87亿人民币）。

　　只可惜中国内地没有引进，近日片方宣布将于1月22日上线数字版，2月12日正式发布蓝光和4K，似乎给了内地观众一点“期盼“”。

　　重要的是，蓝光版将在片尾Live Aid演出上多出两首歌的内容，分别是“Crazy Little Thing Called Love” 和“We Will Rock You”，让整场演出达到完整的22分钟，和历史上皇后乐队的演出一致。

　　除了加长内容，蓝光碟还将包含皇后乐队、主演阵容采访、拍摄花絮等内容。

　　

中文剧场版预告

具体参数如下：


蓝光碟花絮

影院版无法看到的Live Aid完整演出
拉米·马雷克:如何成为弗雷迪
皇后乐队的采访
Live Aid是如何在大银幕复原的

发行时间: 2019年2月12日
屏幕比例:1080P 2.39:1
声音:English DTS-HD Master Audio 7.1, English Dolby Digital 2.0, English Descriptive Audio 5.1, Spanish Dolby Digital 5.1, French Dolby Digital 5.1
时长: 135分钟
分级：PG-13

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 波西米亚狂想曲 蓝光 加长版
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相关电影/影人

波西米亚狂想曲

波西米亚狂想曲 (2018)

7.9

导演：布莱恩·辛格

主演：拉米·马雷克

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