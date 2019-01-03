网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《廉政风云》发布“金三角”特辑

刘青云张家辉林嘉欣 三位老友银幕再聚首

2019-01-03 12:00:48 来源：Mtime时光网

《廉政风云》发布“金三角”特辑，刘青云、张家辉、林嘉欣三位老友银幕再聚首，只为合力诠释“为人民服务”。
       

刘青云法庭目光凝聚

时光网讯麦兆辉执导，庄文强黄斌担任监制，刘青云张家辉林嘉欣领衔主演的春节档反腐巨制《廉政风云》，今日发布“金三角”特辑。刘青云、张家辉两位影帝，加上影后林嘉欣组成的“金三角”阵容，为电影注入强大动力，三位老友银幕再聚首，只为合力诠释“为人民服务”。 

       在电影最新发布的“金三角”特辑中，三位主演围绕着“廉政”二字奋力出击，林嘉欣饰演的江雪儿与刘青云饰演的陈敬慈本是一对夫妻，但二人之间性格极端反差，夫妻关系扑朔迷离。而张家辉饰演的“唯一证人”许植尧因是推进反腐大案的关键人物，就此成为了林嘉欣跨国追逐的对象，三人之间的关系千丝万缕，难以理清。

       

刘青云与张家辉台球厅见面

作为“麦庄组合”的老搭档，刘青云曾与两位导演有多次合作经验，还曾凭《窃听风云3》斩获人生第二个金像影帝。对于刘青云这位老搭档，监制庄文强在采访中直言：“跟青云合作很轻松，不用解释，他拿到剧本就全明白了！”

       《廉政风云》是一部以“反腐倡廉”为主题的动作犯罪大片，在拍摄过程中暗藏很多挑战等待着演员们突破。曾与张学友合作《男人四十》，一出道便斩获最佳女配角及最佳新人奖的林嘉欣，作为片中唯一女主角，此番首次突破清冷女神形象，上阵挑战动作戏。

       凭借一部《激战》赢得金像奖影帝的张家辉，此次虽是与“麦庄”首度合作，但张家辉在片中的精彩表现大为亮眼，不管是角色的张力还是对演戏的认真程度，都让他赢得剧组上下一致好评。

       “反腐”一直以来都是老百姓最关心的社会问题，弘扬社会主义正能量，建设清廉社会，更是全国人民的共同目标。在春节这个喜庆热闹的节日中，一身正气的《廉政风云》用另一种方式祝福着团圆。“哪有什么岁月静好，只是有人替我们负重前行”，这句话同样道出了《廉政风云》的真正意义所在。正是有这样一群人守护着人民的利益，才让更多人可以阖家幸福。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 廉政风云
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

廉政风云

廉政风云 (2019)

0.0

导演：麦兆辉

主演：刘青云 张家辉

在线播放

刘青云

刘青云

Ching Wan Lau

职业：演员

查看影人作品  >

张家辉

张家辉

Nick Cheung

职业：演员 | 导演 | 编剧

查看影人作品  >

林嘉欣

林嘉欣

Karena Lam

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

收好这份2019年好莱坞最强片单

迪士尼打头阵 五大公司各有王牌

2019，新的一年，也要继续看电影呀！
2

这些电影，曾经惊艳了时光

2018最后一天，在经典电影中度过

在2018年的最后一天，时光君为你推荐12位名留影史的电影..
3

美国《娱乐周刊》评选最佳漫威电影

万万没想到 居然是这一部单人电影夺魁

20
《娱乐周刊》给出的理由是：《美国队长2》象征着一次伟..
4

今年最酷超级英雄电影是如何设计的？

《蜘蛛侠:平行宇宙》海量概念图曝"限制级"画面

41
走进《蜘蛛侠：平行宇宙》动画师的创想世界，见证今年最..
5

2018美剧镀金时代：繁荣与隐忧并存

HBO傲视群雄 Netflix盛世藏隐患

在美剧改朝换代的2018年里，谁在攀上王座，谁又在跌落神..

查看更多