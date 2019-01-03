《廉政风云》发布“金三角”特辑，刘青云、张家辉、林嘉欣三位老友银幕再聚首，只为合力诠释“为人民服务”。





在电影最新发布的“金三角”特辑中，三位主演围绕着“廉政”二字奋力出击，林嘉欣饰演的江雪儿与刘青云饰演的陈敬慈本是一对夫妻，但二人之间性格极端反差，夫妻关系扑朔迷离。而张家辉饰演的“唯一证人”许植尧因是推进反腐大案的关键人物，就此成为了林嘉欣跨国追逐的对象，三人之间的关系千丝万缕，难以理清。

















“反腐”一直以来都是老百姓最关心的社会问题，弘扬社会主义正能量，建设清廉社会，更是全国人民的共同目标。在春节这个喜庆热闹的节日中，一身正气的《廉政风云》用另一种方式祝福着团圆。“哪有什么岁月静好，只是有人替我们负重前行”，这句话同样道出了《廉政风云》的真正意义所在。正是有这样一群人守护着人民的利益，才让更多人可以阖家幸福。