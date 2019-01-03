时光网讯
由麦兆辉
执导，庄文强
、黄斌
担任监制，刘青云
、张家辉
、林嘉欣
领衔主演的春节档反腐巨制《廉政风云》
，今日发布“金三角”特辑。刘青云、张家辉两位影帝，加上影后林嘉欣组成的“金三角”阵容，为电影注入强大动力，三位老友银幕再聚首，只为合力诠释“为人民服务”。
在电影最新发布的“金三角”特辑中，三位主演围绕着“廉政”二字奋力出击，林嘉欣饰演的江雪儿与刘青云饰演的陈敬慈本是一对夫妻，但二人之间性格极端反差，夫妻关系扑朔迷离。而张家辉饰演的“唯一证人”许植尧因是推进反腐大案的关键人物，就此成为了林嘉欣跨国追逐的对象，三人之间的关系千丝万缕，难以理清。
作为“麦庄组合”的老搭档，刘青云曾与两位导演有多次合作经验，还曾凭《窃听风云3》
斩获人生第二个金像影帝。对于刘青云这位老搭档，监制庄文强在采访中直言：“跟青云合作很轻松，不用解释，他拿到剧本就全明白了！”
《廉政风云》
是一部以“反腐倡廉”为主题的动作犯罪大片，在拍摄过程中暗藏很多挑战等待着演员们突破。曾与张学友合作《男人四十》，一出道便斩获最佳女配角及最佳新人奖的林嘉欣，作为片中唯一女主角，此番首次突破清冷女神形象，上阵挑战动作戏。
凭借一部《激战》
赢得金像奖影帝的张家辉，此次虽是与“麦庄”首度合作，但张家辉在片中的精彩表现大为亮眼，不管是角色的张力还是对演戏的认真程度，都让他赢得剧组上下一致好评。
“反腐”一直以来都是老百姓最关心的社会问题，弘扬社会主义正能量，建设清廉社会，更是全国人民的共同目标。在春节这个喜庆热闹的节日中，一身正气的《廉政风云》用另一种方式祝福着团圆。“哪有什么岁月静好，只是有人替我们负重前行”，这句话同样道出了《廉政风云》的真正意义所在。正是有这样一群人守护着人民的利益，才让更多人可以阖家幸福。