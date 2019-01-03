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《五十米之恋》首曝海报定档2.14

谢楠方力申领衔主演 职场女爱上欢喜冤家

2019-01-03 13:13:03 来源：Mtime时光网

《五十米之恋》首曝海报定档2月14日上映，谢楠首次搭档香港演员方力申，两人饰演一对始终保持五十米距离的欢喜冤家。
        时光网讯谢楠方力申联袂主演的浪漫喜剧电影《五十米之恋》日前首发海报，定档2019年2月14日情人节全国上映。影片由新锐导演李依理编剧并执导，职场女爱上自己命中克星的故事设定妙趣横生。

        《五十米之恋》中谢楠首次搭档香港演员方力申，两人饰演一对始终保持五十米距离的克星冤家。通过热门综艺《奇葩说》被观众大赞演技的女演员仇佩佩在戏中饰演谢楠的灵婆闺蜜，马昂、丁一一、张乔乔、林津锋、舒耀瑄、穆丽燕等演技派实力加持，令人期待。

        此番曝光的海报也让人眼前一亮，身处蓝调都市的谢楠和绿野小镇的方力申隔空相对，宣传语“你是我的真命克星”和“前方50米危险”的警告标志都预示着两人相距小于50米的时候就会有倒霉的事情发生。而二人能否跨越距离阻碍，打破爱情魔咒成为影片一大亮点期待，答案将在2月14日情人节揭晓。

        影片《五十米之恋》讲述自视甚高的记者余美仁（谢楠饰）是电视台里炙手可热的晋升人选，为了击败对手，她不惜挑战无人胜任的采访任务——前往南方的偏僻小城，去揭露一个有机农场的重大秘密。

        不料，余美仁在那里不仅遇到了“猪队友”——脱线少年小达（马昂饰）和中二少女莫莫（丁一一饰），更发现低调随性的农场主竟是自己的“克星”——小学同学李十全（方力申饰）。小时候只要两人相距50米以内，她就会出糗倒霉。然而为了事业，余美仁不得不和“克星”擦出亦敌亦友的火花，在保持50米距离的同时，一段阴差阳错又爆笑感人的爱情正在这个浪漫的小城悄然绽放。

   编辑：隐饮

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关键词： 五十米之恋
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