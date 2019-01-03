《五十米之恋》首曝海报定档2月14日上映，谢楠首次搭档香港演员方力申，两人饰演一对始终保持五十米距离的欢喜冤家。









此番曝光的海报也让人眼前一亮，身处蓝调都市的谢楠和绿野小镇的方力申隔空相对，宣传语“你是我的真命克星”和“前方50米危险”的警告标志都预示着两人相距小于50米的时候就会有倒霉的事情发生。而二人能否跨越距离阻碍，打破爱情魔咒成为影片一大亮点期待，答案将在2月14日情人节揭晓。





影片《五十米之恋》讲述自视甚高的记者余美仁（谢楠饰）是电视台里炙手可热的晋升人选，为了击败对手，她不惜挑战无人胜任的采访任务——前往南方的偏僻小城，去揭露一个有机农场的重大秘密。





不料，余美仁在那里不仅遇到了“猪队友”——脱线少年小达（马昂饰）和中二少女莫莫（丁一一饰），更发现低调随性的农场主竟是自己的“克星”——小学同学李十全（方力申饰）。小时候只要两人相距50米以内，她就会出糗倒霉。然而为了事业，余美仁不得不和“克星”擦出亦敌亦友的火花，在保持50米距离的同时，一段阴差阳错又爆笑感人的爱情正在这个浪漫的小城悄然绽放。

编辑：隐饮