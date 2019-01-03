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《德鲁大叔》新剧照球星扮老掩锋芒

三小时增龄50岁 克里斯·韦伯揭秘特效化妆

2019-01-03 13:27:16 来源：Mtime时光网

《德鲁大叔》曝新剧照，片中多位篮球巨星在经过特效化妆后全然看不出昔日面貌，克里斯·韦伯揭秘神奇的特效化妆术。
       

《德鲁大叔》化妆幕后视频

时光网讯 好莱坞喜剧片《德鲁大叔》今日发布了一组新剧照，片中多位篮球巨星在经过特效化妆后全然看不出昔日面貌，但大家依旧神态自若、整装待发。该片由凯里·欧文沙奎尔·奥尼尔克里斯·韦伯雷吉·米勒、内特·罗宾逊、丽萨·莱斯利等多位篮球巨星共同主演，此前已定档于1月11日内地上映。

       今日曝光的全员剧照中，电影《德鲁大叔》一方面保留着同名广告短片系列原汁原味的传统风格，一方面也添加了许多耳目一新的角色：既能看到《德鲁大叔》的经典角色亮相，亦能看到球场内外各色人物笑料十足的造型出镜。

       画面中“德鲁大叔”（凯里·欧文饰）与站在他旁的“鞋子”（内特·罗宾逊 饰）即使在超龄大叔的扮相下依然掩盖不住二人洋洋自得的高傲气质；另外合照中头戴礼帽配着墨镜和颜悦色的“阿光”（雷吉·米勒饰）像是在镜头前故意恶搞，就连站在他身后头顶着天花板怪难受的“大块头”（沙奎尔·奥尼尔 饰）都被逗乐了；除此之外，画面中的女性角色也相当引人注目，“贝蒂·卢”（丽萨·莱斯莉饰）和“玛雅”（埃丽卡·阿什 饰）一老一少的搭配，一刚一柔的组合，反差十足、逗趣满满。

       在电影拍摄期间，克里斯·韦伯就在社交平台上开设了一次直播，为众多期待电影的影迷、球迷朋友们揭秘电影的特效化妆。他在直播中坦言：每次开拍前，需要三个小时的特效化妆，才能还原影片设定需要的角色年龄。

      克里斯·韦伯提到卸妆过程倒是比上妆简单一些，但是也要一个多小时。在化妆师熟练的从脸上卸下橡胶等贴面材料的同时，他还不忘口播宣传电影讯息，又将球星们在电影里扮演的角色细数了一遍。

       电影《德鲁大叔》即将于1月11日在内地上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 德鲁大叔
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