克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直很好，1月6日在美国举办非公开婚礼。克拉拉表示“虽然很突然宣布结婚的消息，但是希望大家能多多支持和祝福我们。”

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]