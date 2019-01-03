网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

嫁了！克拉拉宣布与企业家低调结婚

婚纱写真甜蜜曝光 1月6日在美国办非公开婚礼

2019-01-03 14:55:04 来源：Mtime时光网

克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直很好，1月6日在美国举办非公开婚礼。克拉拉表示“虽然很突然宣布结婚的消息，但是希望大家能多多支持和祝福我们。”
        时光网讯 据外媒消息，韩裔女星克拉拉（李成敏） 将于美国时间1月6日，与交往了1年的企业家举行婚礼，由于未婚夫是圈外人，预计婚礼将采取非公开的形式，只有家人和亲戚参加，两人婚后将在韩国松坡区开始新婚生活。克拉拉新拍摄的一组婚纱写真也同时曝光。

       克拉拉表示，两人是经过熟人介绍后相识，目前已经相恋一年，感情一直很好，对方很可靠很体贴，因此决结婚，“虽然很突然宣布结婚的消息,但是希望大家能多多支持和祝福我们，我们会成为健康的模范夫妻，婚后我会继续努力工作生活。”同时克拉拉否认是奉子成婚。

       克拉拉1986年出生于瑞士，是英国籍韩裔演员，此前一直在韩国发展，2006年，因出演韩国电视剧《透明人崔长洙》而被人认知。2009年7月9日，出演韩国多段式剧情电影《五感图》。2010年2月1日，出演励志电视剧《吹着风的好日子》，剧中饰演充满心机的崔美兰。2011年5月2日，出演励志偶像剧《童颜美女》。2014年因出演爱情喜剧《急诊男女》在韩国获得瞩目。2015年主演喜剧电影《工作女郎》

       为了寻求新的发展，克拉拉将目光投向了拥有广阔市场前景的中国，前往中国发展。2016年克拉拉陆续参演了《使徒行者》、《女汉子进化论之幸福巧克力》、《情圣》等众多电影，凭借极佳的相貌和身材一年之间便在中国迅速火爆，并被很多人视为女神。最近她在中国主演的作品包括网剧《悍城》、电影《胖子行动队》、《三国杀幻》、《沉默的证人》等等。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 克拉拉 结婚
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

克拉拉

克拉拉

Clara Lee

职业：演员

查看影人作品  >

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

收好这份2019年好莱坞最强片单

迪士尼打头阵 五大公司各有王牌

2019，新的一年，也要继续看电影呀！
2

这些电影，曾经惊艳了时光

2018最后一天，在经典电影中度过

在2018年的最后一天，时光君为你推荐12位名留影史的电影..
3

美国《娱乐周刊》评选最佳漫威电影

万万没想到 居然是这一部单人电影夺魁

20
《娱乐周刊》给出的理由是：《美国队长2》象征着一次伟..
4

今年最酷超级英雄电影是如何设计的？

《蜘蛛侠:平行宇宙》海量概念图曝"限制级"画面

41
走进《蜘蛛侠：平行宇宙》动画师的创想世界，见证今年最..
5

2018美剧镀金时代：繁荣与隐忧并存

HBO傲视群雄 Netflix盛世藏隐患

在美剧改朝换代的2018年里，谁在攀上王座，谁又在跌落神..

查看更多