时光网讯
据外媒消息，韩裔女星克拉拉
（李成敏） 将于美国时间1月6日，与交往了1年的企业家举行婚礼，由于未婚夫是圈外人，预计婚礼将采取非公开的形式，只有家人和亲戚参加，两人婚后将在韩国松坡区开始新婚生活。克拉拉新拍摄的一组婚纱写真也同时曝光。
克拉拉表示，两人是经过熟人介绍后相识，目前已经相恋一年，感情一直很好，对方很可靠很体贴，因此决结婚，“虽然很突然宣布结婚的消息,但是希望大家能多多支持和祝福我们，我们会成为健康的模范夫妻，婚后我会继续努力工作生活。”同时克拉拉否认是奉子成婚。
克拉拉1986年出生于瑞士，是英国籍韩裔演员，此前一直在韩国发展，2006年，因出演韩国电视剧《透明人崔长洙》而被人认知。2009年7月9日，出演韩国多段式剧情电影《五感图》。2010年2月1日，出演励志电视剧《吹着风的好日子》
，剧中饰演充满心机的崔美兰。2011年5月2日，出演励志偶像剧《童颜美女》
。2014年因出演爱情喜剧《急诊男女》
在韩国获得瞩目。2015年主演喜剧电影《工作女郎》
。
为了寻求新的发展，克拉拉将目光投向了拥有广阔市场前景的中国，前往中国发展。2016年克拉拉陆续参演了《使徒行者》
、《女汉子进化论之幸福巧克力》、《情圣》
等众多电影，凭借极佳的相貌和身材一年之间便在中国迅速火爆，并被很多人视为女神。最近她在中国主演的作品包括网剧《悍城》
、电影《胖子行动队》
、《三国杀幻》、《沉默的证人》
等等。
编辑：隐饮