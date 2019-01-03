









有媒体认为，导演抓住了图画书改编作品的情感精髓，成功地讲述了一个关于自由、命运的故事，虽然美学上没有大突破，但一定会让观众难以忘怀。也有媒体写到，导演通过一个苦乐参半的故事告诉年轻观众：所有美好的事情，包括龙时代，终将会逝去。





以下是目前有的来自5个媒体的评价

















indieWire ： 导演通过一个苦乐参半的故事告诉年轻观众：所有美好的事情，包括龙时代，终将会逝去。







