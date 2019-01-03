时光网讯
虽然北美公映日远在2月22日，但发行方环球似乎信心十足，早早就做了媒体试映。今日烂番茄口碑解禁，5个评价全部新鲜，均分7分，一向苛刻的MTC综合评分也有82分。
有媒体认为，导演抓住了图画书改编作品的情感精髓，成功地讲述了一个关于自由、命运的故事，虽然美学上没有大突破，但一定会让观众难以忘怀。也有媒体写到，导演通过一个苦乐参半的故事告诉年轻观众：所有美好的事情，包括龙时代，终将会逝去。
以下是目前有的来自5个媒体的评价
好莱坞报道者
：这是一部温情脉脉、生机勃勃的成长电影，与前两部相比，这部在情感和艺术上都表现得淋漓尽致，这要归功于编剧兼导演迪恩·德布洛斯
的回归，他再次从经典原著和杰伊·巴鲁切尔
和亚美莉卡·费雷拉
领衔的豪华配音阵容中找到了灵感。
综艺
： 《驯龙高手3》
包含了从第一部走到现在这将近10年的厚重情感，记录了失去一名父母、又得到了另一名父母的爱，以及一路上在勇敢和忠诚方面的几堂重要课程。
TheWrap
： 编剧兼导演迪恩·德布洛斯
在改编这一经典的讲述维京与龙的图书过程中，用一个关于命运和自由的愉快而美丽的故事，为他充满情感且智慧的创作画上了圆满的一笔。
indieWire： 导演通过一个苦乐参半的故事告诉年轻观众：所有美好的事情，包括龙时代，终将会逝去。
Screen International
： 8年过去了，《驯龙高手》
系列电影能不会有任何新的美学突破，但它们依然生机勃勃。