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"驯龙高手3"口碑解禁烂番茄100%开局

"悲喜交加——龙时代终将会逝去"

2019-01-03 16:03:13 来源：Mtime时光网

《驯龙高手3》媒体口碑解禁，烂番茄100%，MTC也拿到82高分。


　　时光网讯 虽然北美公映日远在2月22日，但发行方环球似乎信心十足，早早就做了媒体试映。今日烂番茄口碑解禁，5个评价全部新鲜，均分7分，一向苛刻的MTC综合评分也有82分。





　　有媒体认为，导演抓住了图画书改编作品的情感精髓，成功地讲述了一个关于自由、命运的故事，虽然美学上没有大突破，但一定会让观众难以忘怀。也有媒体写到，导演通过一个苦乐参半的故事告诉年轻观众：所有美好的事情，包括龙时代，终将会逝去。

以下是目前有的来自5个媒体的评价

中文正式预告

好莱坞报道者：这是一部温情脉脉、生机勃勃的成长电影，与前两部相比，这部在情感和艺术上都表现得淋漓尽致，这要归功于编剧兼导演迪恩·德布洛斯的回归，他再次从经典原著和杰伊·巴鲁切尔亚美莉卡·费雷拉领衔的豪华配音阵容中找到了灵感。

综艺《驯龙高手3》包含了从第一部走到现在这将近10年的厚重情感，记录了失去一名父母、又得到了另一名父母的爱，以及一路上在勇敢和忠诚方面的几堂重要课程。  

TheWrap： 编剧兼导演迪恩·德布洛斯在改编这一经典的讲述维京与龙的图书过程中，用一个关于命运和自由的愉快而美丽的故事，为他充满情感且智慧的创作画上了圆满的一笔。  

indieWire： 导演通过一个苦乐参半的故事告诉年轻观众：所有美好的事情，包括龙时代，终将会逝去。

Screen International： 8年过去了，《驯龙高手》系列电影能不会有任何新的美学突破，但它们依然生机勃勃。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 驯龙高手3 媒体口碑 烂番茄 评价
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职业：导演 | 编剧

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-1.0

导演：迪恩·德布洛斯

主演：杰伊·巴鲁切尔

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