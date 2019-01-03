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2018迪士尼北美总票房创历史新高

14部影片全球狂卷73亿 影史成绩第二高

2019-01-03 16:28:06 来源：Mtime时光网

ComScore公布2018电影票房年度数据，迪士尼表现最为优异，《复仇者联盟3》登顶全球票房榜首。


　　时光网讯 ComScore于本周三公布2018年的年度票房数据，2018年北美地区票房和全球票房分别达到119亿美元和417亿美元，迪士尼占据了这一数字的近五分之一。

　　据ComScore数据，迪士尼去年在全球赚得73.3亿美元，这一成绩在历史上仅次于2016年的76.1亿美元。在北美地区，迪士尼收获了30.9亿美元，超过了2016年的30亿，刷新历史最高纪录。该公司出品的《黑豹》《复仇者联盟3》《超人总动员2》北美票房均超过了6亿美元，而海外票房也高达43.3亿美元，创下历史第二高。

　　2018年的全年票房超过四分之一被迪士尼收入囊中，创造这以成绩的14部电影的本土票房收入占据本土市场份额的26.1%。



　　对于这一年的优异表现，迪士尼影业主席阿兰·霍恩（Alan Horn）表示：“多亏了迪士尼、皮克斯、漫威和卢卡斯影业在全世界的粉丝支持，这是迪士尼值得纪念的一年，在这一年，《黑豹》和《复仇者联盟3》都引发了话题，打破了票房纪录和超出了预期。”

　　2018年，全球票房较去年增长了2.7%，其中大部分来自北美地区。同时北美地区票房总收入较去年增长了7个百分点。《复仇者联盟3》（20.5亿美元）、《黑豹》（13.5亿美元）、环球影业的《侏罗纪世界2》（13亿美元）和《超人总动员2》（12.4亿美元）这四部影片加入了全球10亿美元票房俱乐部。随后索尼出品的《毒液》以8.55亿美元排名全球票房榜第五位，派拉蒙的《碟中谍6》以7.91亿美元位列第六。（据mojo数据，《海王》以8.2亿美元位列第六）。

　　去年北美地区票房收入较千年出现了2.3%的下滑，流媒体的强势介入在传统电影业内引发了不小的恐慌。而从今年的市场数据来看，ComScore的资深分析师Paul Dergarabedian指出，各大制片公司已经做出了很好的应对，找到了可以吸引观众走进影院的电影。

好莱坞制片公司成绩榜：（据ComScore数据）

【迪士尼】30.9亿美元，相较2017年增长28%
【华纳】19.3亿美元，相较2017年减少5%
【环球】17.9亿美元，相较2017年增长17%
【索尼】12.8亿美元，相较2017年增长21%
【二十世纪福斯】10.9亿美元，相较2017年减少18%
【派拉蒙】7.57亿美元，相较2017年增长42%
【狮门】3.89亿美元，相较2017年减少56%
【STX娱乐】2.703亿美元，相较2017年增长31%
【米高梅】1.641亿美元

2018全球票房榜top10（据mojo数据）

1、《复仇者联盟3》20.4亿美元
2、《黑豹》13.4亿美元
3、《侏罗纪世界2》13亿美元
4、《超人总动员2》12.4亿美元
5、《毒液》8.5亿美元
6、《海王》8.2亿美元
7、《碟中谍6》7.9亿美元
8、《死侍2》7.3亿美元
9、《波西米亚狂想曲》7亿美元
10、《神奇动物：格林德沃之罪》6.3亿美元

2018北美票房榜top10（据mojo数据）

1、《黑豹》7亿美元
2、《复仇者联盟3》6.78亿美元
3、《超人总动员2》6.08亿美元
4、《侏罗纪世界2》4.16亿美元
5、《死侍2》3.18亿美元
6、《绿毛怪格林奇》2.67亿美元
7、《碟中谍6》2.2亿美元
8、《蚁人2》2.16亿美元
9、《海王》2.15亿美元
10、《游侠索罗：星球大战外传》2.13亿美元

   编辑：ruo

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关键词： 迪士尼 票房 2018
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