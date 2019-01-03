ComScore公布2018电影票房年度数据，迪士尼表现最为优异，《复仇者联盟3》登顶全球票房榜首。









时光网讯 ComScore于本周三公布2018年的年度票房数据，2018年北美地区票房和全球票房分别达到119亿美元和417亿美元，迪士尼占据了这一数字的近五分之一。









2018年的全年票房超过四分之一被迪士尼收入囊中，创造这以成绩的14部电影的本土票房收入占据本土市场份额的26.1%。













对于这一年的优异表现，迪士尼影业主席阿兰·霍恩（Alan Horn）表示：“多亏了迪士尼、皮克斯、漫威和卢卡斯影业在全世界的粉丝支持，这是迪士尼值得纪念的一年，在这一年，《黑豹》和《复仇者联盟3》都引发了话题，打破了票房纪录和超出了预期。”









去年北美地区票房收入较千年出现了2.3%的下滑，流媒体的强势介入在传统电影业内引发了不小的恐慌。而从今年的市场数据来看，ComScore的资深分析师Paul Dergarabedian指出，各大制片公司已经做出了很好的应对，找到了可以吸引观众走进影院的电影。





好莱坞制片公司成绩榜：（据ComScore数据）





【迪士尼】30.9亿美元，相较2017年增长28%

【华纳】19.3亿美元，相较2017年减少5%

【环球】17.9亿美元，相较2017年增长17%

【索尼】12.8亿美元，相较2017年增长21%

【二十世纪福斯】10.9亿美元，相较2017年减少18%

【派拉蒙】7.57亿美元，相较2017年增长42%

【狮门】3.89亿美元，相较2017年减少56%

【STX娱乐】2.703亿美元，相较2017年增长31%

【米高梅】1.641亿美元





2018全球票房榜top10（据mojo数据）





1、《复仇者联盟3》20.4亿美元

2、《黑豹》13.4亿美元

3、《侏罗纪世界2》13亿美元

4、《超人总动员2》12.4亿美元

5、《毒液》8.5亿美元

6、《海王》8.2亿美元

7、《碟中谍6》7.9亿美元





2018北美票房榜top10（据mojo数据）





1、《黑豹》7亿美元

2、《复仇者联盟3》6.78亿美元

3、《超人总动员2》6.08亿美元

4、《侏罗纪世界2》4.16亿美元

5、《死侍2》3.18亿美元

6、《绿毛怪格林奇》2.67亿美元

7、《碟中谍6》2.2亿美元

8、《蚁人2》2.16亿美元

9、《海王》2.15亿美元

10、《游侠索罗：星球大战外传》2.13亿美元



