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林允&王大陆组CP"一吻定情"首曝预告

唤醒少女心！"我的少女时代"导演新作

2019-01-03 21:51:56 来源：Mtime时光网

电影《一吻定情》曝光首款预告片和“心动版”海报。
　　时光网讯 今日，电影《一吻定情》曝光首款预告片和“心动版”海报。这部电影是《我的少女时代》导演陈玉珊的第二部电影作品，将于2019年情人节上映。王大陆林允的新鲜搭档、高甜的爱情故事，再加上情人节甜蜜的档期，令这部电影备受期待。     



　　虽然是第一支预告，但已率先看到一连串吻的集锦，感受到满满溢出的甜蜜，令人遐想不断。整支预告都充满了甜甜的气氛，在心跳般的倒数节奏中，王大陆和林允不断靠近，从初遇时的心动，到暗恋时的酸甜，最终林允鼓足勇气，向王大陆递出了那封满藏少女心事的情书，勇敢表白，用行动诠释“喜欢你，是我做过最勇敢的事”。                                     

林允化身“勇气少女”追王大陆 



　　电影《一吻定情》剧情改编自多田薰原创漫画《淘气小亲亲》，林允饰演的原湘琴喜欢上了王大陆饰演的天才少年江直树，在她表白失败准备放弃之际，爸爸居然带着自己搬进了直树家里。一个猛追，一个猛逃，弥漫着甜蜜气息的校园生活就此上演，两人间的感情也不断升温。 



　　一个平凡女生如何追到一个学霸男神？预告里王大陆一句“所有你觉得不可能的事，都只是还在等待被人完成的那一天”，十分励志。为了追男神，林允在电影里上演了许多可爱又好笑的“傻事”，但也许傻的认真，才叫青春。被“狂追”的“江直树”王大陆也笑言，“湘琴追直树的过程，看起来有些傻，但又很可爱，这也是这个角色的魅力。”   

《我的少女时代》导演第二部电影 情人节再掀甜甜的“少女心风潮” 



　　电影《一吻定情》是陈玉珊导演的第二部电影作品。2015年陈玉珊首次执导电影《我的少女时代》掀起了一股少女心热潮，带观众重回了一次美好的少女时代。

　　因主演《我的少女时代》而逐渐走入大家视野的王大陆，再一次主演陈玉珊导演的电影，坦言又兴奋又非常开心，还透露“《一吻定情》相比《我的少女时代》会好笑好多。”导演也表示，“这是一部会让你嘴角忍不住上扬的非常温暖的爱情电影，想让大家在情人节快乐的度过人生中非常美好的两个小时。”     

“心动版”海报—— 





   编辑：飒飒

关键词： 一吻定情 王大陆 林允 爱情 国产
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