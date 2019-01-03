



虽然是第一支预告，但已率先看到一连串吻的集锦，感受到满满溢出的甜蜜，令人遐想不断。整支预告都充满了甜甜的气氛，在心跳般的倒数节奏中，王大陆和林允不断靠近，从初遇时的心动，到暗恋时的酸甜，最终林允鼓足勇气，向王大陆递出了那封满藏少女心事的情书，勇敢表白，用行动诠释“喜欢你，是我做过最勇敢的事”。





林允化身“勇气少女”追王大陆





















一个平凡女生如何追到一个学霸男神？预告里王大陆一句“所有你觉得不可能的事，都只是还在等待被人完成的那一天”，十分励志。为了追男神，林允在电影里上演了许多可爱又好笑的“傻事”，但也许傻的认真，才叫青春。被“狂追”的“江直树”王大陆也笑言，“湘琴追直树的过程，看起来有些傻，但又很可爱，这也是这个角色的魅力。”























“心动版”海报——















