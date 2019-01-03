采访中有人提及喜剧演员的“颜值问题”，称沈腾马丽“一个帅气，一个漂亮”，对此马丽笑言：“沈老师年轻时确实挺帅气，有点儿混血儿的感觉，但是我年轻的时候讲真心话，还真没现在好看！”





在《来电狂响》中，马丽不再是喜剧担当，她饰演的韩笑反而因为性侵等经历变成了最扎心的角色。她透露：“其实这个角色是我自己选的，我觉得可以替女性发声。有人说你作为喜剧演员，突然开始演一些正剧，是不是要转型啊？完全没有。我还是会将喜剧进行到底。但是在喜剧之外，我是个演员，演员就应该去塑造不同类型的角色，我希望以演员的身份在这个职业里继续成长。”













谈到如何塑造有着悲惨经历的女强人韩笑，马丽透露现实生活中的自己也“差点儿得了抑郁症”，所以了解那种痛苦。她也上网去查过一些抑郁症的状态以及被性侵女孩的遭遇。马丽认为韩笑身上有太多时下社会热议的话题，包括女强人、女白领、大龄女青年、剩女等等，她想通过角色启发女性勇于面对自己。





采访中有人提及喜剧演员的“颜值问题”，称沈腾和马丽“一个帅气，一个漂亮”，但是喜剧表演往往削弱甚至拉低了观众对演员外表的认知。





对此马丽笑言：“沈老师年轻的时候确实挺帅气，有点儿混血儿的感觉，但是我年轻时讲真心话，还真没现在好看！我们的颜值，倒不是说被喜剧耽误了，是因为演喜剧，你真的不可以去控制自己的形象，还是要放得开、放得下。我觉得爱我们的观众，不会用我们漂不漂亮、帅不帅去定位，还是看实力说话的。”







