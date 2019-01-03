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《来电狂响》转型？马丽:将喜剧进行到底

新片《东北虎》合作章宇自称“完全颠覆”

2019-01-03 23:28:08 来源：Mtime时光网

采访中有人提及喜剧演员的“颜值问题”，称沈腾马丽“一个帅气，一个漂亮”，对此马丽笑言：“沈老师年轻时确实挺帅气，有点儿混血儿的感觉，但是我年轻的时候讲真心话，还真没现在好看！”

　　时光网讯  马丽主演的《来电狂响》票房已破4亿并连日领跑内地影市，近日她接受媒体群访谈及“转型”、“抑郁”、“颜值”等话题不吝分享，更表示《来电狂响》并非刻意改变戏路，自己还是会将喜剧进行到底。

　　在《来电狂响》中，马丽不再是喜剧担当，她饰演的韩笑反而因为性侵等经历变成了最扎心的角色。她透露：“其实这个角色是我自己选的，我觉得可以替女性发声。有人说你作为喜剧演员，突然开始演一些正剧，是不是要转型啊？完全没有。我还是会将喜剧进行到底。但是在喜剧之外，我是个演员，演员就应该去塑造不同类型的角色，我希望以演员的身份在这个职业里继续成长。”


　　在拍摄《来电狂响》前，马丽并未看过意大利电影《完美陌生人》，她“很怕看完原版之后，会有模仿”，“有很多人拿我们跟原版对比，我是觉得好像没什么可比性，除了故事点是一样的，其他所有都不一样”。马丽称更喜欢中国版，“更本土化更接地气，虽然不那么完美，但是已经很棒了”。

　　谈到如何塑造有着悲惨经历的女强人韩笑，马丽透露现实生活中的自己也“差点儿得了抑郁症”，所以了解那种痛苦。她也上网去查过一些抑郁症的状态以及被性侵女孩的遭遇。马丽认为韩笑身上有太多时下社会热议的话题，包括女强人、女白领、大龄女青年、剩女等等，她想通过角色启发女性勇于面对自己。

　　采访中有人提及喜剧演员的“颜值问题”，称沈腾和马丽“一个帅气，一个漂亮”，但是喜剧表演往往削弱甚至拉低了观众对演员外表的认知。

　　对此马丽笑言：“沈老师年轻的时候确实挺帅气，有点儿混血儿的感觉，但是我年轻时讲真心话，还真没现在好看！我们的颜值，倒不是说被喜剧耽误了，是因为演喜剧，你真的不可以去控制自己的形象，还是要放得开、放得下。我觉得爱我们的观众，不会用我们漂不漂亮、帅不帅去定位，还是看实力说话的。”
　

　　马丽请观众期待一下自己的新片《东北虎》，这也是这位“双十亿女主” 首次出演作者气质浓郁的电影作品。影片由耿军《锤子镰刀都休息》《轻松+愉快》）执导，讲述一个属于东北的黑色幽默故事。

　　值得一提的是，此次马丽搭档《我不是药神》《无名之辈》主演章宇，称合作非常愉快，此前电影曝光的海报中，马丽形象大变，似乎还孕味十足，她称该片“会让大家看到一个完全颠覆的我”。有趣的是，谈及2019年还会合作哪些“超级男神”时，有记者调侃：“我觉得你和彭于晏挺配。”马丽笑道：“彭老师不是全国女性观众的老公嘛。”

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

关键词： 马丽 来电狂响 东北虎
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