《离奇大亨》在浙江横店宣布开机，以民国时期上海滩不同阶层人物之间的荒诞离奇故事为背景，融合了经典黑帮、荒诞、动作等元素，预计2019年暑期档全国上映。













该片编剧导演沐泽曾执导过多部喜剧作品，从影以来也一直在喜剧领域进行创作思考，此次既是编剧又是导演的他对影片拍摄信心十足，他表示将以全新手法重构民国喜剧的美学表现形式。开机仪式上，他信心满满：“希望这部电影能成为大家的代表作！也感谢长影对我的充分信任！”此外，该片同时还力邀《夏洛特烦恼》《西虹市首富》的摄影指导孙明和《霍去病》的美术指导郭燕峰等主创加入。





据悉，电影《离奇大亨》预计2019年暑期档全国上映。

编辑：隐饮