时光网讯
1月2日，电影《离奇大亨》
开机仪式在浙江横店举行，影片由长影集团董事长赵彪任出品人，长影影视传媒总经理李铁军任总监制，孙影女士担当制片人，青年编剧导演沐泽执导，姜波担当策划人，实力派老戏骨姚橹、贾冰、秦卫东、孔维、姜宏波及青年演员段博文、周也、张子栋、金士哲、金钊、马驰等担当主演。开机仪式上，主创们纷纷为影片的顺利拍摄送上了自己的祝福和期许。
电影《离奇大亨》
以民国时期上海滩不同阶层人物之间的荒诞离奇故事为背景，融合了经典黑帮、荒诞、动作等元素，突出“人的幸与不幸不在于一时兴衰荣辱，而在于内心是否向善，是否散发人性的光辉”等新主张，通过多线推进的叙事包装，描绘出一副旧社会荒诞离奇的市井人物群像。整部电影充满了别具一格的幽默气质，散发着民国时代特有的复古气息和魅力。
曾经打造过《霍去病》
、《雪豹》
、《黑狐》
的制片人孙影在开机仪式上说：“出品方长春电影制片厂是新中国第一家电影制片厂，堪称新中国电影的摇篮，七十年历史以来创造了一批批经典影片，创造了新中国电影史上的七个第一。此次长影厂面向年轻受众，全新尝试民国荒诞喜剧动作题材，挑战与创新并重。《离奇大亨》是贴近时代符合年轻观众口味的影片，倡导善良和美好人性的回归，这对传递社会正能量起着非常重要的作用。”
该片编剧导演沐泽曾执导过多部喜剧作品，从影以来也一直在喜剧领域进行创作思考，此次既是编剧又是导演的他对影片拍摄信心十足，他表示将以全新手法重构民国喜剧的美学表现形式。开机仪式上，他信心满满：“希望这部电影能成为大家的代表作！也感谢长影对我的充分信任！”此外，该片同时还力邀《夏洛特烦恼》《西虹市首富》的摄影指导孙明和《霍去病》的美术指导郭燕峰等主创加入。
据悉，电影《离奇大亨》预计2019年暑期档全国上映。
编辑：隐饮