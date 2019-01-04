时光网讯
《今日美国》疯了！一口气发布了43张2019年欧美新片的新剧照！！其中既囊括了《惊奇队长》《雷霆沙赞！》
这样的超级英雄大片，也有《哥斯拉》《疾速追杀3》
等我们期待已久的续集作品，以及真人版《小飞象》
，传记片《火箭人》
，恐怖片《我们》
，动画片《驯龙高手3》
，艺术片《JT·勒罗伊》
……还真是什么类型各种风格都没有落下呢！
看来等待在我们面前的，又是一个忙碌又美好的电影年。
注：以下影片尽量按北美公映时间排序，括号中是在北美地区的发行公司。
《如眠国度》
2019.1.4 导演：梅瑞迪斯·丹卢克 主演：凯瑟琳·沃特森、迈克尔·珊农
《玻璃先生》
（环球） 2019.1.18 导演：M·奈特·沙马兰 主演：詹姆斯·麦卡沃伊、塞缪尔·杰克逊
《王者少年》
（福斯） 2019.1.25 导演：乔·考尼什 主演：汤姆·泰勒、Rhianna Dorris
《大盗之王》
2019.1.25 导演：詹姆斯·马什 主演：迈克尔·凯恩、查理·考克斯
《宁静》
2019.1.25 导演：斯蒂文·奈特 主演：马修·麦康纳、安妮·海瑟薇、杰森·克拉克
《纪念品》
（A24） 2019.1.27（圣丹斯电影节） 导演：乔安娜·霍格 主演：汤姆·伯克、Honor Swinton-Byrne
《公众》
2019.1.31（圣巴巴拉国际电影节） 导演：艾米利奥·艾斯特维兹 主演：艾米利奥·艾斯特维兹、克里斯汀·史莱特
《穿在乳头上的洞》
（环球） 2019.2.1 导演：尼古拉斯·佩谢 主演：克里斯托弗·阿波特、米娅·华希科沃斯卡
《天鹅绒圆锯》
（Netflix） 2019.2.1 导演：丹·吉尔罗伊 主演：杰克·吉伦哈尔、扎威·阿什顿
《穷追不舍》
2019.2.8 导演：汉斯·皮特尔·默兰德 主演：连姆·尼森、
埃米·罗森
《混沌之王》
2019.2.8 导演：乔纳斯·阿克伦德 主演：罗瑞·卡尔金、斯凯·费雷拉
《阿丽塔：战斗天使》
（福斯） 2019.2.14 导演：罗伯特·罗德里格兹 主演：罗莎·萨拉扎尔、基恩·约翰逊
《为家而战》
（米高梅） 2019.2.14 导演：斯戴芬·莫昌特 主演：道恩·强森、文斯·沃恩
《忌日快乐2》
（环球） 2019.2.14 导演：克里斯托弗·兰敦 主演：杰西卡·罗瑟、鲁比·莫迪
《驯龙高手3》
（梦工场） 2019.2.22 导演：迪恩·德布洛斯 主演：杰伊·巴鲁切尔、凯特·布兰切特
《驭风男孩》
（Netflix） 2019.3.1 导演：切瓦特·埃加福特 主演：切瓦特·埃加福特、Maxwell Simba
《地面之洞》
（A24） 2019.3.1 导演：Lee Cronin 主演：莎娜·凯斯雷克
《惊奇队长》
（迪士尼） 2019.3.8 导演：安娜·波顿、瑞安·弗雷克 主演：布丽·拉尔森、塞缪尔·杰克逊
《蜂鸟计划》
2019.3.15 导演：金·诺古依 主演：杰西·艾森伯格、亚历山大·斯卡斯加德、萨尔玛·海耶克
《三方国界》
（Netflix） 2019.3.15 导演：J·C·尚多尔 主演：本·阿弗莱克、奥斯卡·伊萨克、加内特·赫德兰、查理·汉纳姆、佩德罗·帕斯卡
《我们》
（环球） 2019.3.15 导演：乔丹·皮尔 主演：露皮塔·尼永奥、温斯顿·杜克、Evan Alex
《告密者》
2019.3.22 导演：安德里亚·迪·斯戴法诺 主演：乔尔·金纳曼、裴淳华、克里夫·欧文
《伯纳黛特你去哪了》
（Annapurna） 2019.3.22 导演：理查德·林克莱特 主演：凯特·布兰切特、克里斯汀·韦格
《小飞象》
（迪士尼） 2019.3.29 导演：蒂姆·波顿 主演：柯林·法瑞尔、妮可·帕克、芬利·霍宾斯
《永不褪色》
2019.3.29 导演：朱莉·哈特 主演：古古·玛芭塔劳、洛莱妮·图桑特
《劫匪》
（Netflix） 2019.3.29 导演：约翰·李·汉考克 主演：伍迪·哈里森、凯文·科斯特纳、托马斯·曼
《JT·勒罗伊》
（环球） 2019.3.29 导演：贾斯汀·凯利 主演：克里斯汀·斯图尔特、黛安·克鲁格
《雷霆沙赞！》
（华纳） 2019.4.5 导演：大卫·F·桑德伯格 主演：扎克瑞·莱维、马克·斯特朗
《不可能的事》
（福斯） 2019.4.12 导演：洛克萨妮·道森 主演：克丽丝·梅斯、托弗·戈瑞斯
《偷心女盗》
（米高梅） 2019.5.10 导演：克里斯·阿迪森 主演：安妮·海瑟薇、瑞贝尔·威尔森
《疾速追杀3》
（狮门） 2019.5.17 导演：查德·斯塔尔斯基 主演：基努·里维斯、哈莉·贝瑞
《阿拉丁》
（迪士尼） 2019.5.24 导演：盖·里奇 主演：娜奥米·斯科特、梅纳·马苏德
《火箭人》
（派拉蒙） 2019.5.31 导演：德克斯特·弗莱彻 主演：塔伦·埃格顿、布莱丝·达拉斯·霍华德
《X战警：黑凤凰》
（福斯） 2019.6.7 导演：西蒙·金伯格 主演：索菲·特纳、詹姆斯·麦卡沃伊
《爱宠大机密2》
（环球） 2019.6.7 导演：克里斯·雷纳德 主演：凯文·哈特、蒂芬妮·哈迪什
《黑衣人：全球追缉》
（索尼） 2019.6.14 导演：F·加里·格雷 主演：克里斯·海姆斯沃斯、泰莎·汤普森
《地狱厨房》
（新线） 2019.9.20 导演：安德丽亚·贝尔洛夫 主演：伊丽莎白·莫斯、蒂芬妮·哈迪什、梅丽莎·麦卡西
编辑：甄甏甏