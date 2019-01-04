外媒《今日美国》一口气发布了来自42部欧美新片的全新剧照，一共43张！

时光网讯





看来等待在我们面前的，又是一个忙碌又美好的电影年。





注： 以下影片尽量按北美公映时间排序，括号中是在北美地区的发行公司。





































埃米·罗森

































































































































编辑：甄甏甏