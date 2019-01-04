9年前的今天《阿凡达》在中国内地上映，成为中国影史第一部票房破10亿的影片，为此官方精心制作“阿宇宙”主题海报纪念这个特殊的日子。卡神新作《阿丽塔》“青出于蓝而胜于蓝”。













在当时，3D影院、IMAX影院并不普及，有些人为了能够看一次IMAX版《阿凡达》 甚至打“飞的”去看电影。在北京五环外的电影博物馆，寒风也阻挡不住人们一大早就去排队的热情。而在影片上映一个多月后的情人节，上海和平影都把 IMAX 版《阿凡达》开出288 元一张的票价依然抢售一空。





《阿凡达》在中国上映时，先进特技营造出的视觉效果，征服了无数中国观众，也征服了中国电影人，导演陆川看完《阿凡达》后即以粉丝心态在自己的博客中写先下观感，认为“这是一场大师级的视觉盛宴，是绝不可错过的一次梦境旅行”。





影片采用卡梅隆团队自主研发的3D摄影机，通过模拟人的双眼使得影像的立体感更加真实。不仅如此，卡梅隆研制的虚拟摄影机也在当时开创了技术先河，即使演员在一块空地上无实物表演，但在监视器呈现的图像上，演员却已置身于绚烂的外星世界之中。另外，动作捕捉技术、表情捕捉技术都是《阿凡达》在技术领域的新突破。电影在当年也一举斩获包含三项奥斯卡金像奖、两项金球奖在内的86个重量级奖项，128个提名。





令影迷惊喜的是，今年詹姆斯·卡梅隆即将为世界带来比《阿凡达》技术更加升级的科幻新片——《阿丽塔：战斗天使》。这部由二十世纪福斯出品，詹姆斯·卡梅隆编剧及监制，罗伯特·罗德里格兹执导的科幻动作视效大片日前已确认即将登陆中国内地影院。





制片人乔恩·兰道在采访中透露，《阿丽塔：战斗天使》在技术上相比《阿凡达》时期的动作捕捉进一步升级为“表演捕捉”。过去拍摄用一个标准清晰度的摄像机捕捉面部表情，如今运用两台机器同时捕捉，不仅在精度与动作上更加准确，呈现出的效果也更加真实，特效人员甚至还捕捉了演员嘴唇内部肌肉的运动来增强特效的真实性。





《阿丽塔：战斗天使》由《阿凡达》原班创作团队打造，根据日本漫画家木城雪户的漫画《铳梦》改编，相信《阿丽塔：战斗天使》会为国内观众带来初次看到《阿凡达》时的那种惊艳和震撼感。

编辑：隐饮