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《掠食城市》"复仇女战神"惊艳露面

特辑揭秘女主角赫斯特·肖如何顽强生存

2019-01-04 11:12:08 来源：Mtime时光网

《掠食城市》"复仇女战神"惊艳露面，此次特辑中展现了片中女主角赫斯特·肖的不凡经历，她幼年遭遇变故疯狂逃生，长大后又在钢筋铁骨的移动城市之间奔走，女性力量令人赞叹。
       

海特·肖在人群中狂奔

时光网讯 由著名导演彼得·杰克逊打造的最新科幻史诗巨制《掠食城市》今日发布了“复仇女战神”版特辑。伴随更多片中女主角赫斯特·肖如何顽强生存画面的曝光，彼得·杰克逊与海特的扮演者海拉·希尔莫也现身解读这一角色背后的坚韧和生存动力。电影将于1月18日全国上映。

       《掠食城市》的世界观设定庞大而新奇，讲述了数百年后的未来世界，幸存的人类居住在装备有巨大车轮的“移动城市”上。为了争夺日渐枯竭的资源以维持引擎的运行，“移动城市”之间展开残酷的掠食与吞并。

       此次特辑中展现了赫斯特·肖的不凡经历，她幼年遭遇变故疯狂逃生，长大后又在钢筋铁骨的移动城市之间奔走，面对敌人时狠厉敏捷，女性力量令人赞叹。彼得·杰克逊揭示了她身为“孤儿”的凄苦人物背景。饰演这一角色的海拉·希尔莫表示她性格中有神秘、易怒的元素。不是常人定义的英雄，是一个以“复仇”为终极动力的坚韧女性角色。

       赫斯特·肖作为影片情感和叙事的核心，需要演员能够将力量与脆弱、神秘与危险、义愤与受伤灵魂融于一体表现出来。为甄选出最适合的演员，幕后团队特地在全球展开选角招募，而最终来自冰岛的实力新人演员海拉·希尔莫获得这一机会，导演克里斯蒂安·瑞沃斯揭秘其入选原因：“很有魅力、美丽而脆弱，而且我们能在她的脸上画上伤疤。”

       为了研究理解海特独自在贫瘠荒原上生活的孤独感，海拉·希尔莫特地去了新西兰的偏远地区，试着体会如何在残酷大自然中生存下来的状态。同时剧组更聘请了口音教练训练海拉·希尔莫的美国口音，但故意没有完全抹去她原本的冰岛口音。使其练成了一种非常特别的，对一个伦敦外来者的赫斯特来说十分完美的口音。

       《掠食城市》由美国环球影业出品，将于1月18日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 掠食城市
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