《掠食城市》"复仇女战神"惊艳露面，此次特辑中展现了片中女主角赫斯特·肖的不凡经历，她幼年遭遇变故疯狂逃生，长大后又在钢筋铁骨的移动城市之间奔走，女性力量令人赞叹。









此次特辑中展现了赫斯特·肖的不凡经历，她幼年遭遇变故疯狂逃生，长大后又在钢筋铁骨的移动城市之间奔走，面对敌人时狠厉敏捷，女性力量令人赞叹。彼得·杰克逊揭示了她身为“孤儿”的凄苦人物背景。饰演这一角色的海拉·希尔莫表示她性格中有神秘、易怒的元素。不是常人定义的英雄，是一个以“复仇”为终极动力的坚韧女性角色。





赫斯特·肖作为影片情感和叙事的核心，需要演员能够将力量与脆弱、神秘与危险、义愤与受伤灵魂融于一体表现出来。为甄选出最适合的演员，幕后团队特地在全球展开选角招募，而最终来自冰岛的实力新人演员海拉·希尔莫获得这一机会，导演克里斯蒂安·瑞沃斯揭秘其入选原因：“很有魅力、美丽而脆弱，而且我们能在她的脸上画上伤疤。”





为了研究理解海特独自在贫瘠荒原上生活的孤独感，海拉·希尔莫特地去了新西兰的偏远地区，试着体会如何在残酷大自然中生存下来的状态。同时剧组更聘请了口音教练训练海拉·希尔莫的美国口音，但故意没有完全抹去她原本的冰岛口音。使其练成了一种非常特别的，对一个伦敦外来者的赫斯特来说十分完美的口音。



