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《家和万事惊》全新特辑演绎现实百态

吴镇宇袁咏仪为守护“海景房”斗争到底

2019-01-04 14:26:39 来源：Mtime时光网

《家和万事惊》曝新特辑演绎现实百态，主演吴镇宇、袁咏仪、张达明、吴肇轩、蔡颂思和网红发际线男孩小吴对于撕碎现实的解读，令人动容。
       

古天乐

时光网讯 由著名导演邱礼涛执导，吴镇宇古天乐袁咏仪张达明领衔主演，吴肇轩、蔡颂思、林雪、林子聪、李璨琛、孔令令等演员倾力出演的国民荒诞喜剧《家和万事惊》已定档2019年1月18日正式上映。

       今日，片方曝光 “撕碎现实”版特辑，聚焦大众生活百态，通过现实与憧憬的强烈对比，全方位解读那些真实而扎心的社会现状。主演吴镇宇、袁咏仪、张达明、吴肇轩、蔡颂思和网红发际线男孩小吴对于撕碎现实的解读，令人动容。

       

吴镇宇

此次曝光的“撕碎现实”特辑，通过客观数据直观地展现了不同人在生活中所遭遇的问题和苦恼。2018年看房33次终于定下一个隔断，在公共卫浴排队730次，隔音差被隔壁情侣吵醒87次，马桶坏13次导致迟到9次扣1000元工资，寒冬只供热两小时，浪费在上班路上856个小时等种种扎心故事，与电影中一家人所面临的居住问题如出一辙，其折射出的社会通病令人撼动。

       而对于全新的2019年，影片中为各种问题所困扰的一家人也给出了自己的答案：希望安安静静、齐齐整整、阖家欢乐、老少平安的吴镇宇，希望阖家平安、万事胜意、不再背负房贷、把生活还给自己的袁咏仪，希望孩子生活愉快身体健康的张达明，希望吵架胜过妹妹，找到和音乐有关的工作出唱片的吴肇轩，希望能变得更美、谈一次轰轰烈烈的恋爱、全家健康快乐的蔡颂思......

       

张达明

在特辑中惊喜现身的发际线男孩小吴，也许下了想让妈妈拥有大房子，爸爸有一个晒太阳的花园，自己健康成长的心愿......每个人的新年憧憬都与居住环境、家人紧密相连，令人相信冰冷数据背后依旧承载着温暖的向往。

       电影《家和万事惊》讲述了吴镇宇、袁咏仪、张达明、吴肇轩、蔡颂思饰演的问题不断的一家五口，在唯一的心灵港湾被古天乐的巨大广告牌遮挡后，为了守护海景之窗决心反击的故事。

       电影以“家”为叙事载体，将房屋、居住环境等种种现实问题集中在五口之家，以荒诞而戏剧的形式呈现人人息息相关的现实生活，是一部真正走进大众生活的电影，能令人在为乌龙情节逗笑的同时对感同身受的现实产生更多的思考。

   编辑：隐饮

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关键词： 家和万事惊
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导演：邱礼涛

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