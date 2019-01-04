网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

追光首部成人向动画《白蛇：缘起》首映

电影展现白蛇前世爱情 周深演唱片尾曲MV曝光

2019-01-04 15:06:45 来源：Mtime时光网

导演黄家康、赵霁，制片人崔迪等一众主创亮相，与现场观众分享电影制作过程中台前幕后的诸多趣事。


　　时光网讯  东方魔幻爱情电影《白蛇：缘起》将于1月11日在全国上映，日前，这部动画在北京寰映影城举行了首映礼。活动当天，导演黄家康、赵霁，制片人崔迪等一众主创亮相，与现场观众分享电影制作过程中台前幕后的诸多趣事，更有追光动画CEO王微、华纳兄弟中国区总裁赵方莅临现场，讲述本次合作的初衷与心得。
  
　　华纳兄弟中国区总裁赵方表示：“对于华纳来说，《白蛇：缘起》是第一部中美合拍的动画，有着非常重要的意义。和追光动画这个特别好的伙伴合作，我相信《白蛇：缘起》一定不会辜负大家的期待”。追光动画CEO王微也表达：“非常高兴能有这次机会开始合作，华纳对于电影给出了很多很好的建议。”




　　此外，《白蛇：缘起》还大胆地启用了黄家康和赵霁这两位青年导演，他们为追光动画创作出了第一部“成人向动画”。

　　《白蛇：缘起》取材于经典民间传说“白蛇传”，但这次的故事却发生在两人西湖相遇的前五百年，也就是两人的前世。首映礼现场，两位导演也为观众讲述了创作这部电影的初衷。儿时观看的《新白娘子传奇》引发了他们对这个民间故事的无限思考，才有了今天的《白蛇：缘起》。
  
　　据悉，电影将于1月5日、1月6日两天在全国开启约400场、覆盖30城的点映活动。同时，新一版片尾曲《缘起》的MV也于今日曝光，歌曲的演唱者周深现身，伴随电影片段和中国风舞蹈，让歌曲撩动人心。

   编辑：hello王小羊

关键词： 白蛇：缘起 首映
关注时光网微信

相关电影/影人

白蛇：缘起

白蛇：缘起 (2019)

0.0

导演：黄家康

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

收好这份2019年好莱坞最强片单

迪士尼打头阵 五大公司各有王牌

2019，新的一年，也要继续看电影呀！
2

这些电影，曾经惊艳了时光

2018最后一天，在经典电影中度过

在2018年的最后一天，时光君为你推荐12位名留影史的电影..
3

周星驰《新喜剧之王》发首款预告

女主角浮出水面 王宝强：应该死不瞑目

《新喜剧之王》拜年图、全新海报，首款预告片三连发
4

美国《娱乐周刊》评选最佳漫威电影

万万没想到 居然是这一部单人电影夺魁

20
《娱乐周刊》给出的理由是：《美国队长2》象征着一次伟..
5

今年最酷超级英雄电影是如何设计的？

《蜘蛛侠:平行宇宙》海量概念图曝"限制级"画面

41
走进《蜘蛛侠：平行宇宙》动画师的创想世界，见证今年最..

查看更多