导演黄家康、赵霁，制片人崔迪等一众主创亮相，与现场观众分享电影制作过程中台前幕后的诸多趣事。







华纳兄弟中国区总裁赵方表示：“对于华纳来说，《白蛇：缘起》是第一部中美合拍的动画，有着非常重要的意义。和追光动画这个特别好的伙伴合作，我相信《白蛇：缘起》一定不会辜负大家的期待”。追光动画CEO王微也表达：“非常高兴能有这次机会开始合作，华纳对于电影给出了很多很好的建议。”













此外，《白蛇：缘起》还大胆地启用了黄家康和赵霁这两位青年导演，他们为追光动画创作出了第一部“成人向动画”。





《白蛇：缘起》取材于经典民间传说“白蛇传”，但这次的故事却发生在两人西湖相遇的前五百年，也就是两人的前世。首映礼现场，两位导演也为观众讲述了创作这部电影的初衷。儿时观看的《新白娘子传奇》引发了他们对这个民间故事的无限思考，才有了今天的《白蛇：缘起》。

据悉，电影将于1月5日、1月6日两天在全国开启约400场、覆盖30城的点映活动。同时，新一版片尾曲《缘起》的MV也于今日曝光，歌曲的演唱者周深现身，伴随电影片段和中国风舞蹈，让歌曲撩动人心。



