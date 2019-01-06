网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

电影彩蛋说！活捉一只《大黄蜂》

大黄蜂变回甲壳虫 新导演向斯皮尔伯格取经

2019-01-06 07:42:23 来源：Mtime时光网

从《变形金刚》到《大黄蜂》，Bumblebee这个角色影经历了众多转变，但一直是地球人守护者的大黄蜂在影迷群体中拥有极高的人气，这也是为何他能够出品一部独立单人电影的原因。
　　时光网特稿 《变形金刚》系列是成也迈克尔·贝，败也迈克尔·贝。第一部《变形金刚》完成于2007年，给予观众惊喜无限，直到今天来看仍然是一部高水准的娱乐佳作。但是拍到《变形金刚5》的时候，整部电影在故事层面就失控了，口碑和票房大幅度下滑，也正式让迈克尔·贝的《变形金刚》系列终结。

擎天柱：好兄弟，该你独自上场了（设计台词）

　　但派拉蒙并不想让《变形金刚》告别大银幕，片方很快启动了衍生电影《大黄蜂》的拍摄，影片已经在中国内地公映，并且收获不错的票房和口碑。从动画到电影，从《变形金刚》到《大黄蜂》，Bumblebee这个角色影经历了众多转变，但一直是地球人守护者的大黄蜂在影迷群体中拥有极高的人气，这也是为何他能够出品一部独立单人电影的原因。

　　说到《大黄蜂》的片尾彩蛋，剧透一下，片尾彩蛋中擎天柱登场，他和大黄蜂的对话暗指未来还有续集故事发生，派拉蒙是有意打造“变形金刚”宇宙了。其实早在《变形金刚5》的时候就有个设定，大黄蜂在二战时期就来到地球参加战斗，不过这条故事线似乎被放弃了。

《变形金刚5》中二战时期的大黄蜂

　　好莱坞电影拥有无数知名大IP，《变形金刚》在中国的知名度是家喻户晓的，甚至是比《星球大战》的知名度还要高很多。

擎天柱为大黄蜂点赞

　　为何？因为1988年上海电视台引进了《变形金刚》95集的动画剧集，这套剧集被译制完成之后，上海电视台首播，之后陆续在全国地方电视台播出，旋即引起极大的轰动，成为70后和80后男生的童年美好记忆。当年一个变形金刚玩具是很多男生梦寐以求的礼物，擎天柱的玩具可能想都不敢想，昂贵的价格让大家望而却步，能看看都感觉很美好。

　　这最早引进的95集《变形金刚》动画，在美国也被称为“The Transformers Generation 1”，就是现在粉丝们常说的《变形金刚 G1》，这套动画剧集故事和角色设定是最受粉丝推崇的，也是影响力最大的。

斯皮尔伯格和E.T.

　　塔拉维斯·奈特《大黄蜂》电影其实借鉴了《外星人E.T.》的故事模式，一个来自宇宙的外星人，有着他非常脆弱的一面，需要地球人呵护，小女孩查莉把大黄蜂拯救，大黄蜂陪伴她成长。整部电影浪漫、幽默、惊险，是一部带有斯皮尔伯格风格的电影，没错，这部电影的制片人正是史蒂文·斯皮尔伯格，塔拉维斯·奈特向前辈取经也是理所当然的。

　　同时，迈克尔·贝没有完全退出，他也是《大黄蜂》的制片人之一，好在这部电影看不到多少他的风格了，大家可以安心去欣赏这部全新的《变形金刚》衍生电影——《大黄蜂》。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 电影彩蛋说 大黄蜂
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

大黄蜂

大黄蜂 (2018)

7.5

导演：塔拉维斯·奈特

主演：海莉·斯坦菲尔德

在线播放

塔拉维斯·奈特

塔拉维斯·奈特

Travis Knight

职业：制作人

查看影人作品  >

迈克尔·贝

迈克尔·贝

Michael Bay

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

"惊奇队长""沙赞""哥斯拉"超多新剧照!

"今日美国"发布一大波好莱坞新片全新物料!

43
外媒《今日美国》一口气发布了来自42部欧美新片的全新剧..
2

周星驰《新喜剧之王》发首款预告

女主角浮出水面 王宝强：应该死不瞑目

《新喜剧之王》拜年图、全新海报，首款预告片三连发
3

嫁了！克拉拉宣布与企业家低调结婚

婚纱写真甜蜜曝光 1月6日在美国办非公开婚礼

24
克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直..
4

美国《娱乐周刊》评选最佳漫威电影

万万没想到 居然是这一部单人电影夺魁

20
《娱乐周刊》给出的理由是：《美国队长2》象征着一次伟..
5

2019年华语电影最强片单

除了春节档 还有这些名导名作登场

2019年来了，一大波华语新片正在向你招手。从周星驰、吴..

查看更多