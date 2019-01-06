时光网特稿 《变形金刚》
系列是成也迈克尔·贝
，败也迈克尔·贝。第一部《变形金刚》完成于2007年，给予观众惊喜无限，直到今天来看仍然是一部高水准的娱乐佳作。但是拍到《变形金刚5》
的时候，整部电影在故事层面就失控了，口碑和票房大幅度下滑，也正式让迈克尔·贝的《变形金刚》系列终结。
但派拉蒙并不想让《变形金刚》告别大银幕，片方很快启动了衍生电影《大黄蜂》
的拍摄，影片已经在中国内地公映，并且收获不错的票房和口碑。从动画到电影，从《变形金刚》到《大黄蜂》，Bumblebee这个角色影经历了众多转变，但一直是地球人守护者的大黄蜂在影迷群体中拥有极高的人气，这也是为何他能够出品一部独立单人电影的原因。
说到《大黄蜂》的片尾彩蛋，剧透一下，片尾彩蛋中擎天柱登场，他和大黄蜂的对话暗指未来还有续集故事发生，派拉蒙是有意打造“变形金刚”宇宙了。其实早在《变形金刚5》的时候就有个设定，大黄蜂在二战时期就来到地球参加战斗，不过这条故事线似乎被放弃了。
好莱坞电影拥有无数知名大IP，《变形金刚》在中国的知名度是家喻户晓的，甚至是比《星球大战》的知名度还要高很多。
为何？因为1988年上海电视台引进了《变形金刚》95集的动画剧集，这套剧集被译制完成之后，上海电视台首播，之后陆续在全国地方电视台播出，旋即引起极大的轰动，成为70后和80后男生的童年美好记忆。当年一个变形金刚玩具是很多男生梦寐以求的礼物，擎天柱的玩具可能想都不敢想，昂贵的价格让大家望而却步，能看看都感觉很美好。
这最早引进的95集《变形金刚》动画，在美国也被称为“The Transformers Generation 1”，就是现在粉丝们常说的《变形金刚 G1》，这套动画剧集故事和角色设定是最受粉丝推崇的，也是影响力最大的。
塔拉维斯·奈特
《大黄蜂》电影其实借鉴了《外星人E.T.》
的故事模式，一个来自宇宙的外星人，有着他非常脆弱的一面，需要地球人呵护，小女孩查莉把大黄蜂拯救，大黄蜂陪伴她成长。整部电影浪漫、幽默、惊险，是一部带有斯皮尔伯格风格的电影，没错，这部电影的制片人正是史蒂文·斯皮尔伯格，塔拉维斯·奈特向前辈取经也是理所当然的。
同时，迈克尔·贝没有完全退出，他也是《大黄蜂》的制片人之一，好在这部电影看不到多少他的风格了，大家可以安心去欣赏这部全新的《变形金刚》衍生电影——《大黄蜂》。