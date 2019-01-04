值得一提的是，在本片中彭浩翔首演失格贱男，梁咏琪则出演其前女友，为他与死党交恶，成为当年“八婆团”绝交的罪魁祸首。













此次发布的预告片首度揭开“八婆团”的神秘面纱，八位主角悉数亮相，因一瓶神秘人奶不得不铤而走险，甚至轮番上演拳脚戏码。值得一提的是，在本片中彭浩翔首演失格贱男，梁咏琪则出演其前女友，为他与死党交恶，成为当年“八婆团”绝交的罪魁祸首。





h 预告片中，林雪亮相便把“余春娇”杨千嬅怼得体无完肤，杨千嬅坦言，拍摄时被林雪突如其来的怒吼吓到：“雪哥中气十足，当时我都被吓到愣住，忘记讲台词。”此外，许久未在大银幕露面的梁洛施则惊喜出演霸道女总裁，成为全片重要的线索人物。

不同于常规的“八仙贺喜到门前”，彭导新作《恭喜八婆》充满恶趣味，“八仙”变“八婆”，搞怪上阵贺新春。彭导直言自己想要制作一部令观众有笑、有泪又有共鸣的贺岁片，荒诞故事的外表之下，隐藏的依旧是世俗生活的温情。





《恭喜八婆》讲述了八个已经绝交的“八婆”老友，因为一瓶丢失的人奶而又重新走到了一起，在历经千辛的寻奶过程中，揭开大家各自积存已久的误会和心结，重拾友谊的故事。