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彭浩翔首部贺岁片《恭喜八婆》曝预告

杨千嬅吓到忘词 梁咏琪领军“夺奶奇兵”

2019-01-04 18:35:45 来源：Mtime时光网

值得一提的是，在本片中彭浩翔首演失格贱男，梁咏琪则出演其前女友，为他与死党交恶，成为当年“八婆团”绝交的罪魁祸首。


　　时光网讯    彭浩翔执导的电影《恭喜八婆》，继早前曝光海报及制作花絮后，今日发布电影正式预告，首度揭秘“八婆团”神秘面纱，梁咏琪率其他七位“八婆”悉数亮相，上演“友情动作片”。本片将于1月31日登陆香港贺岁档，这是彭浩翔导演的首部贺岁片。

　　《恭喜八婆》集结了彭浩翔前作一众女神梁咏琪、梁洛施杨千嬅、陈静、邵音音等，更有“春娇闺蜜团”谷祖琳、林兆霞、陈逸宁等加盟，此外谢贤、曾国祥、陈奂仁、杨柳青、郭奕芯、徐天佑等众多香港知名艺人也参与影片拍摄。除了观众们熟悉的大银幕演员，彭导更力邀网络红人“火鸡姐”丁可欣及微辣的豪Dee加入。

　　此次发布的预告片首度揭开“八婆团”的神秘面纱，八位主角悉数亮相，因一瓶神秘人奶不得不铤而走险，甚至轮番上演拳脚戏码。值得一提的是，在本片中彭浩翔首演失格贱男，梁咏琪则出演其前女友，为他与死党交恶，成为当年“八婆团”绝交的罪魁祸首。

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　　预告片中，林雪亮相便把“余春娇”杨千嬅怼得体无完肤，杨千嬅坦言，拍摄时被林雪突如其来的怒吼吓到：“雪哥中气十足，当时我都被吓到愣住，忘记讲台词。”此外，许久未在大银幕露面的梁洛施则惊喜出演霸道女总裁，成为全片重要的线索人物。
 
　　不同于常规的“八仙贺喜到门前”，彭导新作《恭喜八婆》充满恶趣味，“八仙”变“八婆”，搞怪上阵贺新春。彭导直言自己想要制作一部令观众有笑、有泪又有共鸣的贺岁片，荒诞故事的外表之下，隐藏的依旧是世俗生活的温情。

　　《恭喜八婆》讲述了八个已经绝交的“八婆”老友，因为一瓶丢失的人奶而又重新走到了一起，在历经千辛的寻奶过程中，揭开大家各自积存已久的误会和心结，重拾友谊的故事。

   编辑：hello王小羊

关键词： 恭喜八婆 彭浩翔 预告
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