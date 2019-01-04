





时光网讯 1月4日，张家港首家万达影城暨万达IMAX300幕启幕。至此，万达电影与IMAX携手合作12年，300家万达影城IMAX影厅已覆盖全国30个省和166个城市。





12年间，万达电影与IMAX彼此的强强联合不断深入。自2007年万达IMAX首块银幕在东莞万达影城华南MALL店亮相起，双方已携手迎来诸多里程碑意义的时刻。IMAX全球千幕，亚洲首个激光IMAX影院等具有标志性意义的发展印记均落户于万达影城。双方共同见证了中国电影的黄金时代，也一起经历了电影放映从胶片、数字到激光的历次升级。





对于万达IMAX 300幕的启幕，万达电影综合管理中心总经理李劲波表示：“这不仅是万达电影与IMAX深厚合作的最佳见证，更是中国电影市场放映技术深化革新的印记。”





IMAX大中华区首席营销官周美惠女士表示：“万达电影是IMAX最重要的合作伙伴之一，十二年来我们与万达电影携手将身临其境的IMAX观影体验带给全国166个城市的观众，一起见证了中国电影从内容到市场的逐步升级和整个行业生态的演进。在万达IMAX 300幕落成的同时，我们在大中华区的影院网络也已突破600块银幕。”



