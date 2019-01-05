2018年内地票房以609.76亿的成绩收官，又一个全新的票房纪录诞生了！在破纪录的票房数字背后，2018年的内地电影市场既有惊喜，也有隐忧。

时光网特稿 仅用了一年时间，内地电影市场的年度票房就从500亿时代迈入了600亿时代——2018年内地票房以609.76亿的成绩收官，又一个全新的票房纪录诞生了！











2017年内地总票房559.11亿，这是内地年度票房首次突破500亿。





2018年内地票房同比增长9.06%，增长率低于2017年的13.45%。这也是内地票房年增长率三年内第二次回到一位数（2016年票房增长率仅为3.73%）。





2018年北美影市总票房约119亿美元（约821亿人民币），内地影市距离全球第一大电影市场还有200多亿人民币的差距。





2018年内地城市院线观影人次为17.16亿，比上年的16.2亿增长5.93%。2018年北美观影人次12.97亿次，远低于内地影市的数据。显然，是较高的电影票价帮助北美拿到了更高的票房：计入服务费，2018年内地平均票价35.5元，而北美平均票价约为63.6元（人民币）。











2018年全国新增银幕9303块，银幕总数达到60079块。银幕数量第一大国的地位更加稳固。





在2017年，国产电影产出票房301.04亿，占票房总额的53.84%。进口片产出票房258.07亿，占票房总额的46.16%。





2018年国产电影产出票房378.97亿元，占票房总额的62.15%；进口片产出票房230.79亿，占票房总额的37.85%。国产片进步明显，进口片则退步明显。





2018年内地票房过亿影片82部，其中国产电影44部，进口片38部；票房5亿以上的影片32部，其中国产电影20部，进口片12部；票房10亿以上的影片16部，国产片9部，进口片7部。















在破纪录的票房数字背后，2018年的内地电影市场既有惊喜，也有隐忧。中国显然正在向全球第一大电影市场的位置坚定地迈进。不过中间的过程可能难以称得上一帆风顺。