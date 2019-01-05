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2018年内地票房年终总结

国产片靠春节档 进口片靠“超级英雄”

2019-01-05 08:34:07 来源：Mtime时光网

2018内地票房总结

半年上涨半年下跌

主力在一季度，进口片难当重任？

春节档制霸全球

国庆档阴沟翻船，贺岁档沦为鸡肋

进口片不敌国产片

超级英雄电影成唯一亮点

2018年内地票房以609.76亿的成绩收官，又一个全新的票房纪录诞生了！在破纪录的票房数字背后，2018年的内地电影市场既有惊喜，也有隐忧。
      时光网特稿 仅用了一年时间，内地电影市场的年度票房就从500亿时代迈入了600亿时代——2018年内地票房以609.76亿的成绩收官，又一个全新的票房纪录诞生了！



      2017年内地总票房559.11亿，这是内地年度票房首次突破500亿。

      2018年内地票房同比增长9.06%，增长率低于2017年的13.45%。这也是内地票房年增长率三年内第二次回到一位数（2016年票房增长率仅为3.73%）。

      2018年北美影市总票房约119亿美元（约821亿人民币），内地影市距离全球第一大电影市场还有200多亿人民币的差距。

      2018年内地城市院线观影人次为17.16亿，比上年的16.2亿增长5.93%。2018年北美观影人次12.97亿次，远低于内地影市的数据。显然，是较高的电影票价帮助北美拿到了更高的票房：计入服务费，2018年内地平均票价35.5元，而北美平均票价约为63.6元（人民币）。



      2018年全国新增银幕9303块，银幕总数达到60079块。银幕数量第一大国的地位更加稳固。

      在2017年，国产电影产出票房301.04亿，占票房总额的53.84%。进口片产出票房258.07亿，占票房总额的46.16%。

      2018年国产电影产出票房378.97亿元，占票房总额的62.15%；进口片产出票房230.79亿，占票房总额的37.85%。国产片进步明显，进口片则退步明显。

      2018年内地票房过亿影片82部，其中国产电影44部，进口片38部；票房5亿以上的影片32部，其中国产电影20部，进口片12部；票房10亿以上的影片16部，国产片9部，进口片7部。



      《红海行动》（36.5亿）、《唐人街探案2》（33.97亿）、《我不是药神》（31亿）、《西虹市首富》（25.47亿）四部国产片包揽年度票房前四名。进口片年度票房冠军《复仇者联盟3》（23.9亿）只能屈居第五名。

      在破纪录的票房数字背后，2018年的内地电影市场既有惊喜，也有隐忧。中国显然正在向全球第一大电影市场的位置坚定地迈进。不过中间的过程可能难以称得上一帆风顺。

   编辑：羊羊

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关键词： 内地票房 2018 电影市场 产业 红海行动 唐人街探案2 我不是药神 复仇者联盟3

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