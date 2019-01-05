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首届华语编剧黄金周大会创投会落幕

20部作品脱颖而出 打造编剧IP银行

2019-01-05 07:58:47 来源：Mtime时光网

第一届华语编剧黄金周大会历时5天，期间将举办故事燃点、爆款编剧说爆款、女性电影人沙龙、编剧国际主题邀请赛、华语编剧大奖赛集训营等系列主题活动，力求搭建编剧生态体系。

　　时光网讯  1月4日，第一届华语编剧黄金周大会——编剧征选创投会在京举办，在“熠星公益计划”剧本征集活动中脱颖而出的20部入围作品的编剧，以路演形式进行项目展示。

　　创投会邀请独立制片人张强，天工集团董事长、电影制作人常松， Netflix亚洲区内容顾问雷鸣，北京聚合影联文化传媒有限公司董事长讲武生《后来的我们》&《滚蛋吧！肿瘤君》编剧、著名作家袁媛等作为评委，就剧本及创作问题与创作者进行讨论。

　　“熠星公益计划”剧本征选活动自启动以来，历时2个月的征选，截止至2018年12月17日共征选到千余部剧本。



　　《万里骑葩》代将军、《黑店》何山、《无风起浪》程化杨、《海上交响乐》贾一潇、《圣经、手枪和充气娃娃》奚龙飞、《风起一九三六》王楚华、《60米深蓝》王发阳、《谜一样的微笑》魏炳琨、《归藏》谢以宁等20部入围作品的编剧逐一登场，活动最终将评选出10部优秀剧本入选“华语编剧IP银行”。其中，95后新人编剧程化杨的《无风起浪》获得了评委游飞的高度肯定。

　　编剧征选创投会当天正式启动了第一届华语编剧黄金周大会——2019编剧大奖赛集训营（首届）。集训营自1月4日起至1月7日，由好莱坞知名编剧、制片人Michael Ferris，好莱坞知名编剧、创意Mike Reiss，好莱坞知名编剧Raymond Singer、著名编剧袁克平、知名导演李路等嘉宾组成国际化导师队伍，以主题论坛、互动交流等形式开展为期4天的集训。

　　据了解，第一届华语编剧黄金周大会历时5天，期间将举办故事燃点、爆款编剧说爆款、女性电影人沙龙、编剧国际主题邀请赛、华语编剧大奖赛集训营等系列主题活动，力求搭建编剧生态体系。

   编辑：hello王小羊

关键词： 编剧黄金周大会
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