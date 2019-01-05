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《大黄蜂》内地首日票房1.11亿

无悬念拿下日冠 同期成绩接近北美2倍

2019-01-05 10:11:51 来源：Mtime时光网

《大黄蜂》内地首日票房1.11亿，拿下单日票房冠军，加上午夜场票房，累计票房1.19亿。


      时光网讯 昨日周五，在新片《大黄蜂》的助力下，内地单日票房报收1.51亿，较周四大涨142%。

      《大黄蜂》内地首日票房1.11亿，拿下单日票房冠军，加上午夜场票房，累计票房1.19亿。

      该片北美首日票房850万美元，约5836万人民币，内地同期成绩相比之下高出不少。

      翻拍自意大利电影《完美陌生人》的国产喜剧《来电狂响》昨日报收2240万，位居单日票房亚军，累计票房4.51亿。

      《海王》昨日报收530万，位居单日票房季军，累计票房19.29亿。

      元旦档票房冠军《地球最后的夜晚》昨日票房不足20万，累计票房2.8亿。


   编辑：羊羊

关键词： 内地票房 大黄蜂 来电狂响 海王
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