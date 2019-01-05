2019-01-05 10:11:51 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：塔拉维斯·奈特
主演：海莉·斯坦菲尔德
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导演：于淼
主演：佟大为 马丽
导演：温子仁
主演：杰森·莫玛
导演：毕赣
主演：黄觉 汤唯
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robocop
5分钟前
虽然变形金刚人物少，戏份少，但是大黄蜂它萌啊，声波它帅啊，各种G1的形象太让人激动了，还有那首超级经典的the touch，太特么燃了，必须2刷
wurenchu
43分钟前
看了《大黄蜂》感觉宁看看10遍这样的电影，也不要看一遍《地球最后的夜晚》那种伪艺术片！
Js酷
1小时前
昨天看了，文戏太长了！大黄蜂成了宠物！6-7分吧！
wurenchu44分钟前
大黄蜂太棒了！完全摆脱轰炸贝那种俗不可耐的战斗场面，大黄蜂等变形金刚的造型更符合当年动画片的造型！
辛普森大电影
2小时前
大黄蜂加油！争取破十！结尾对着赵喜那挥拳头真是帅萌帅萌的
水晶钻戒
看来国产电影以后都是宣传实力绝对第一。甚至是全球第一都不成问题。
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