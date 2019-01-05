主演卢卡斯说：“这是一个喜欢在幻想中寻求慰藉的角色，但是从小他就被告知，不要相信自己的欲望，不要跟随自己的想法……想象力是一个作家最好的工具，但他的想象力和性取向一起被抹消了。”

海报 时光网特稿 在阿肯色州一座封建保守的小城，浸信会牧师19岁的儿子向父母出柜。男孩却被迫参加教会支持的同性恋矫正项目来“治愈”同性恋，他起初参与了含有12个步骤的残酷治疗，但最终鼓起勇气逃跑，拥抱真正的自我。 在阿肯色州一座封建保守的小城，浸信会牧师19岁的儿子向父母出柜。男孩却被迫参加教会支持的同性恋矫正项目来“治愈”同性恋，他起初参与了含有12个步骤的残酷治疗，但最终鼓起勇气逃跑，拥抱真正的自我。









对于导演乔尔来说，最辛苦的拍摄无疑是大学那场性侵戏，作为导演要给演员打造一个安全的环境。起初读回忆录时，乔尔是冲着一个疯人院式的故事去的，没想到在阅读中认识了一个家庭，他们面临着某种二十二条军规式的困境，电影并非充满暴力血腥，反而给人以希望。





而对年轻的主演卢卡斯来说，他努力从回忆录和原型人物身上汲取灵感，但越是把他的故事强加在自己身上，就越觉得放不开，后来他干脆让自己感受这一切，活在原型的生活环境之中，才放下了很多负担。





卢卡斯说：“这是一个喜欢在幻想中寻求慰藉的角色，但是从小他就被告知，不要相信自己的欲望，不要跟随自己的想法……想象力是一个作家最好的工具，但他的想象力和性取向一起被抹消了。”









【主演卢卡斯：努力从故事原型身上汲取灵感】





Mtime：本片涉及到一些非常有地方特色的东西，但是又很具普适性，这是否是吸引你参演本片的原因？另外，影片的艺术设计、视觉风格是否也影响了你的表演？





卢卡斯：之所以采用普适性的方式来讲述这么重要的故事，是因为它让我跳出自我。这不只是在表现我自己，更重要的是，我们在讲述什么故事，我们能帮助哪些人。





我不敢说我完全了解乔尔在做什么，或许这也不是我在拍摄期间应该关心的事情。但当我看到成片时，我看到了很多拍摄期间根本没有意识到的东西，包括影片的拍摄风格，镜头的渐变、横移、变焦，感觉非常风格化，对叙事帮助很大，但在拍摄期间我完全没有意识到。





Mtime：因为乔尔也有演员背景，你怎么评价他的导演水平？





卢卡斯：他导戏的标准是，他自己要能演得舒服，他喜欢给演员完全自由，给我们导戏时，他不会走过来说，我不喜欢这样，你能不能那样演。他一开始就选好他相信的人，然后让他们自由发挥，最后根据自己的想法来剪辑表演。











Mtime：我知道你见过这个角色的原型加洛德，你的表演有多少是基于他的回忆录，有多少是基于对他本人的认识？





卢卡斯：我努力从回忆录和他本人身上汲取灵感，但我发现，我越是把他的故事强加在我身上，或者说把这个角色强加在我身上，就越觉得放不开，后来我直接让自己感受这一切，活在他的生活环境之中，这让我放下了很多负担。





Mtime：你饰演的角色最后成为了一个作家，这是否是角色发展的重要组成部分？





卢卡斯：是的，这是一个喜欢在幻想中寻求慰藉的角色，但是从小他就被告知，不要相信自己的欲望，不要跟随自己的想法，所以这是一个很自然的发展过程，要和自己获得和解，他就必须……我就是觉得想象力是一个作家最好的工具，但他的想象力和性取向一起被抹消了。











【导演乔尔：最辛苦的是拍大学那场性侵戏】





Mtime：本片需要卢卡斯通过很多无对白表演来表现内心戏，是什么让你认定他能够胜任这个角色？





乔尔：这个主角很多时间都在接受别人的说教，被别人灌输各种性观念，他没法表达自己的想法， 因此我们需要一个像空白画布一样的演员来吸收这一切，要能不需要台词也能演戏。









当我开始写剧本时，我就一直想着卢卡斯，他有他的特别之处，他是一个正在走向成年的男孩，我私底下认识他，所以我知道他是一个很感性的人，而且在形象上，他既不是肌肉型，也不是特别女性化，加洛德本人在进大学之前，一直是以异性恋形象示人，所以我选择他有很多原因









乔尔：是的，我是冲着一个疯人院式的故事背景，冲着一群疯狂丑陋的管理人去看这个回忆录的，因为我对监禁设施这种东西很感兴趣，我喜欢这类故事。没想到在阅读中逐渐认识了一个家庭，我发现这个故事的重点并不是监禁设施，而是这个破碎的家庭，加洛德的内在自我和社会传统观念的矛盾。





因为信息闭塞，大家都认为加洛德的性取向是一种病，他们必须把他改造成异性恋，这个家庭面临着某种二十二条军规式的困境，后来他的父母都重新审视了这个问题。然后我意识到，原本我以为这是一个充满血腥暴力的故事，其实充满了爱，而且到最后给人以希望，这个故事值得改编成电影，让你看到改变是有希望的。





Mtime：制作过程中最辛苦的是哪一天？因为你不仅自编自导，还在片中有演出戏份。





乔尔：自导自演的日子确实很辛苦，我记得第一次到片场时，我真的……因为我们最先拍的是治疗的戏份，然后我意识到，我正在和十四五个人一起演戏，我要把这场戏演好，别因为我的表演影响拍摄。





要习惯这点不容易，但从情感角度来看，最辛苦的无疑是拍摄大学那场性侵戏，要求演员表演这种场景，知道我要参与其中，虽然我知道作为演员我也会积极投入其中，但作为导演我非常小心谨慎，因为我想给演员打造一个安全的环境，但乔和卢卡斯非常优秀，我们要什么他们都能做到。















乔尔：那天我既惊讶，又激动，当时我向加洛德索要他家人的照片，看到那一刻，我就知道要找妮可和罗素，特别是罗素，不用化妆，已经和他爸爸长得一模一样，妮可也是，看到她的身材和白皙的皮肤，我立刻就想到这两位演员。





这可怎么办，我得联系他们，不仅是因为我们都是澳大利亚人，我有点害怕把太多澳大利亚人拉进来，而且从小到大这两个人就是我的偶像，想到给他们当导演，真有点害怕。





他们之间有很精彩的权力转换，罗素永远是一家之主，非常强悍，妮可也有她坚强的一面，他们在演艺界都很有地位，在片中，他们有种权力关系，妮可是传统的温柔母亲，罗素的意见就是一家人的意见，他的选择就是一家人的选择，但在某个时刻，她突然展现出强势的一面。但他们都拿捏得很好，能有他们帮助我拍这部电影真是幸运。