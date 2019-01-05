任贤齐、冯嘉怡、陈家乐三人饰演的劫匪持手枪闯入法医院，三人分别戴着圣诞老人、麋鹿和精灵的面具，可爱节庆的面具下是心狠手辣的匪徒。

任贤齐、冯嘉怡、陈家乐作为公认的实力派，此次出演《沉默的证人》匪徒形象，让不少观众直呼“看着就像坏人”。特别是电影中的大反派任贤齐，塑造的诸多角色都得到影迷们的认可，在《树大招风》中饰演的“贼王”叶国欢，不露痕迹的表演，成为香港金像影帝的热门人选，反派形象也给观众留下了极为深刻的印象。《沉默的证人》中的动作戏刺激火爆，为此任贤齐也多次受伤，和影帝张家辉在对打中多次头破血流，让人心疼，两人的对峙也为观众埋下了足够的想象空间。另外出演匪徒兄弟的冯嘉怡作为电影作品的反派专业户，曾出演过《少年黄飞鸿》、《我的特工爷爷》、《黄飞鸿之英雄有梦》等电影，反派形象深入人心；陈家乐更是凭借电影《破风》获得第7届澳门国际电影节最佳男配角，可见《沉默的证人》在演技上有高质量保证。





影片中，由任贤齐、冯嘉怡、陈家乐三人组成的“匪徒三兄弟”，在平安夜晚为夺取一颗子弹而闯进了一家法医院，与法医陈嘉豪（张家辉饰）和实习生法医乔琳（杨紫饰）展开了一场殊死搏斗。三名悍匪共同出生入死，但当人性同时面对利益与情谊的纠纷时，又会做出何种选择，这也是影片中极具悬念及思考意义的一点。“匪徒三兄弟”整装待发，大幕拉开，好戏即将登场。





电影由万达影视传媒有限公司、寰亚电影制作有限公司出品，讲述了法医陈嘉豪（张家辉饰）与实习生法医乔琳（杨紫饰）在一晚无意间与Santa（任贤齐饰）带领的三名悍匪展开一连串生死博弈的故事，将于2019年4月4日上映。

编辑：边界