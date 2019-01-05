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"地球最后的夜晚"营销能算"忽悠"吗？

时光网编辑部为这事儿聊嗨啦！你怎么看

2019-01-05 14:41:19 来源：Mtime时光网

《地球最后的夜晚》“错位营销”引发大众反感，营销团队是否应该被指责？这一事件对以后的艺术片营销有何影响？时光网编辑部针对相关议题进行了热烈的讨论。

　　时光网讯 《地球最后的夜晚》在2018年12月31日“最后的夜晚”上映，并打出“一吻跨年”的营销策略，且在抖音上投放广告，吸引大量吃瓜群众走进影院。影片预售高达1.6亿元，首日票房高达2.64亿元，无疑问地登顶当日票房榜冠军。  　　
　　然而《地球最后的夜晚》作为一部艺术电影，内容过于晦涩，不少观众感到被营销欺骗，掀起舆论风波。影片次日票房跳水，元旦当天票房只有1130万，跌幅接近96%，创造中国影史首次日票房最大跌幅。主要投资方华策影视股票更一度跌停，市值一日蒸发16亿元。

　　针对这一营销争议，与之相关的艺术电影营销问题，以及被大众忽略掉的电影本身优劣，时光网编辑部也展开一次议论。以下是来自小编们的亮点观点——



F“宣传方总不能直接跟观众说，电影很难懂吧。”

　　这次的营销本身不能称之“卑劣”。营销都是这样，不存在暴露自己缺点的营销方式。宣传方总不能直接跟观众说，这个电影晦涩、难懂、门槛超级高。

　　营销中最大的错，是把档期选择在了跨年夜，观影气氛是拧巴的。在大家准备欢乐的时候给了大家一个沉默的艺术教育，特别还有一家人来看的，就会引发大家的不满。

　　对于不少被“误导”买票的观众，这或许是一个机会，给他们打开了新世界的大门，让他们进入艺术片的世界。就像导演毕赣此前自己说的，“从此他们的观影经验里多了一部电影，可能很难理解”，但是“等他们的生命经验发生改变以后”，会想起这部电影。

　　这一事件，主要伤害的不是非目标观众，而是目标观众。尤其跨年夜那一天，大量非目标观众在影院里睡觉、玩手机、中途退场，还有吵闹的小孩子，影响了真正想看电影的观众。另外，现在主要的争论偏离了电影本身，只有很小一部分人去关注电影本身怎么样。

F“观众花钱消费，不满意就骂，天经地义。”

　　大家一直看商业片，就会对艺术电影失去鉴赏能力。商业片把所有信息推到你面前，生怕你看不懂。艺术电影的表达方式是非常规的，需要观众主动观察、寻找、思考，而且通常看一遍是不能完全理解的。如果观众理解艺术电影的这个属性，就不至于这么愤怒了。

　　事件从侧面说明，我们对电影文化的教育普及是不够的。不过当然，观众对自己花钱消费的东西进行评判，是合理的，这是他们的权力，应该允许他们宣泄。

　　其实这电影和王家卫《东邪西毒》有点像。两部电影上映前，都让观众有种错误的印象（前者让人以为是爱情电影，后者让人以为是传统的武侠片）。但是两部电影，本质上探讨的都是情与爱的东西。

　　当年《东邪西毒》上映的时候票房也很惨，与观众的预期不符。差不多这电影票房惨败之后，香港武侠片一蹶不振好多年。

作者：时光君   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 编剧部撕X日志 地球最后的夜晚 毕赣 艺术片 营销

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