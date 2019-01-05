《地球最后的夜晚》“错位营销”引发大众反感，营销团队是否应该被指责？这一事件对以后的艺术片营销有何影响？时光网编辑部针对相关议题进行了热烈的讨论。









针对这一营销争议，与之相关的艺术电影营销问题，以及被大众忽略掉的电影本身优劣，时光网编辑部也展开一次议论。以下是来自小编们的亮点观点——











F “宣传方总不能直接跟观众说，电影很难懂吧。”



这次的营销本身不能称之“卑劣”。营销都是这样，不存在暴露自己缺点的营销方式。宣传方总不能直接跟观众说，这个电影晦涩、难懂、门槛超级高。

营销中最大的错，是把档期选择在了跨年夜，观影气氛是拧巴的。在大家准备欢乐的时候给了大家一个沉默的艺术教育，特别还有一家人来看的，就会引发大家的不满。

对于不少被“误导”买票的观众，这或许是一个机会，给他们打开了新世界的大门，让他们进入艺术片的世界。就像导演毕赣此前自己说的，“从此他们的观影经验里多了一部电影，可能很难理解”，但是“等他们的生命经验发生改变以后”，会想起这部电影。

这一事件，主要伤害的不是非目标观众，而是目标观众。尤其跨年夜那一天，大量非目标观众在影院里睡觉、玩手机、中途退场，还有吵闹的小孩子，影响了真正想看电影的观众。另外，现在主要的争论偏离了电影本身，只有很小一部分人去关注电影本身怎么样。





F “观众花钱消费，不满意就骂，天经地义。”