电影《很高兴遇见你》推广曲发布，张赫宣演绎一曲深情告白，用最动情的方式诠释出爱情最本质的样子。

张赫宣一改往日狂野风格，演绎深情告白









“很高兴遇见你，是没能说出的千言万语”，张赫宣选择用一种含蓄的方式，诠释出爱情最本质的样子。希望这首歌、这部电影，能击中你心中柔软的地方，让你有勇气对Ta说一句“很高兴遇见你”。









整部电影没有冗长复杂的剧情，充满了简单细腻的情节。两人从素不相识，结伴同行，到彼此信任，打开心结，经历着爱情里的疯狂和浪漫。这部适合告白的电影，能让你回想起和TA最初遇见的那天。











