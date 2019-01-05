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电影《很高兴遇见你》
即将于1月11日上映，推广曲《很高兴遇见你》
歌曲及MV今天同步上线，张赫宣演绎一曲深情告白，用最动情的方式诠释出爱情最本质的样子。
张赫宣一改往日狂野风格，演绎深情告白
《很高兴遇见你》
由张赫宣
献唱，李杰作词，袁思翰作曲，崔博担任制作人。整首歌采用了英式摇滚曲风，舒缓动人的旋律，配合张赫宣极具辨识度的嗓音，缓缓诉说着一段深情告白，呼吸间尽是温柔，语气里全是深情。
“很高兴遇见你，是没能说出的千言万语”，张赫宣选择用一种含蓄的方式，诠释出爱情最本质的样子。希望这首歌、这部电影，能击中你心中柔软的地方，让你有勇气对Ta说一句“很高兴遇见你”。
电影《很高兴遇见你》
是李杰首部自编自导的电影长片，由凌正辉、庞璐佳、林路迪、张逗逗等主演。电影讲述了理工学霸男遇上怪力美少女，经历的一次疯狂、搞笑、浪漫的公路旅程。影片全程在澳洲取景，清新自然的镜头，真实细腻的剧情，未上映就收获无数好评，更被网友称赞为：这才是理想爱情的最佳打开方式。
整部电影没有冗长复杂的剧情，充满了简单细腻的情节。两人从素不相识，结伴同行，到彼此信任，打开心结，经历着爱情里的疯狂和浪漫。这部适合告白的电影，能让你回想起和TA最初遇见的那天。