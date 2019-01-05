在一次困难且尖锐的交谈中，时光网记者与《纸牌屋》影星罗宾·莱特一起讨论了这部电视剧在完结篇第六季的拍摄中经历的变化。

第六季海报。克莱尔成为核心













最终季中文正式预告 虽然角色从剧集中突然消失并非新鲜事儿，但该剧的情况却非常特殊。演员并没有去世，然而，该剧的制作人还是（莱特也是其中之一）觉得最好不再以任何方式让主角之一的下木总统出现在剧中——镜头中没有，甚至连照片都没有。





针对史派西的持续不断的严厉指控，反而使得新编的第六季拥有了一个非常有趣的特点，即克莱尔的某些对话（尤其是前几集）似乎起着暗讽的作用——表面上是关于下木角色的，实际上也是对史派西的性丑闻和离开剧组的评论。





罗宾莱特（HFPA-Robin Wright House of Cards-October 2018） 当被问及这一情况时，莱特含糊其辞，似乎不愿分享她与该剧其他制片人达成的共识。“我没有听懂这个问题，”在秋天的采访中她说到，“我不知道你说的那些对话是什么，所以无法评论。”当记者引用了一些对话（包括“不与他的错误行为产生牵连的最好方式就是做正确的事”）再提问时，莱特还是不愿直接回答。“你最好去问编剧，”她说，“我不知道。”





当被问及成为领衔主演带来了怎样的意外之喜和挑战时，莱特的态度终于变得友善了一些。“并没有什么阻碍，”她说，“只不过我的日子变得更长，很多时间都在与各部门的头头进行交涉，还有执导最终集。我们不得不修改剧本，但并没有什么阻碍，只不过工作量更大。就像一个大的魔方，快速不停地转动和改变。”





“值得庆幸的是，我非常喜欢导演的工作，因为我可以和这些凑在一起六年的人一起工作。你可以询问拍过剧集的每一个人，这就是一个家庭。我们一起度过的时间比与真正家人在一起的时间的还要多，我们相互支撑着彼此。与真正理解你且你也真正理解的人一起工作，是一件令人兴奋的事情。我们都希望拍出好剧，给它一个最好的结局。”





至于这个家庭的成员之一，没有与她们一起走完拍摄之旅的“族长”，莱特承认这确实为幕后的某些决定造成了困难。“你知道，那是我们不得不想法适应的事实，”她说，“制作人、MRC公司和Netflix做了很多讨论。需要时间处理事情，这也是为什么我们停止拍摄了几个月，来权衡各个选项。当时的氛围非常紧张，没有人知道该做什么。任何事情都可能成为新闻热点。”





《纸牌屋》第六季剧照。罗宾莱特饰演克莱尔 我们原本就打算让卡莱尔成为女性总统，只不过她走上那个位置的过程发生了改变。因此，故事的方向并没有发生改变，而复拍时唯一的改变就是我拥有了更多的场景，与编剧的交流也变多了。当然，能够更多地参与新一季的构建工作是一件很棒的事情。” “我们考虑了很多，做了最终的决定，因为我们必须考虑剧集的粉丝，尝试持紧这份财产。我们想，反正剧集总要以原定的方式终结，为什么要过早地终结这部剧？因此，故事的方向并没有发生改变，而复拍时唯一的改变就是我拥有了更多的场景，与编剧的交流也变多了。当然，能够更多地参与新一季的构建工作是一件很棒的事情。”





另外一个变化——这一点与当下的文化氛围（“MeToo”和“TimesUp”运动的涌现）相吻合——在于克莱尔委任了一个其它影视剧中从未出现过的内阁。“美国拥有一个女性总统，这是一个机会，我们慎重地考虑一个问题——我们能做什么？”莱特说到：“我说，我们可以让她通过一个在这个国家从未被通过的议案，一个以女性为中心的议案。然后，编剧们提议让她组建一个全女性成员的内阁，然后看看她们是怎样一起工作的。我不想透露太多她们一起工作的细节，观众可以看剧，但是让25名女性身处一间会议室，观察她们如何交流，这非常有趣。”





最后，对那些尚未看过最终季的观众而言，这应该算不上剧透——在《纸牌屋》的将近结尾处有一场采访，克莱尔被问及希望大多数人了解她的哪一点。我向莱特问了同样的问题，但她含糊未答。然后，我换了一个方式，问她是否有觉得被观众误读过。





“有。每次接受类似现在这样的采访，你都会被误读，因为报道其实是微妙的事情。”她说：“你知道，你不了解我，我也不了解你。当某个人写关于你的报道时，他可以选择想用的词汇，缩简和提取想要的信息，使你似乎并非真正的你自己。所以，我在学习少说话。”







