这次片方加大力度推广，在全国游客观看升旗、降旗的必经之地——天安门地铁站东西口铺海报营销，更打起爱国牌，称“每个人都是一张中国名片，让我们一起推销中国”。

天安门地铁站海报

天安门地铁站海报





这次片方加大力度推广，在全国游客观看升旗、降旗的必经之地——天安门地铁站东西口铺海报营销，更打起爱国牌，称“每个人都是一张中国名片，让我们一起推销中国”。据悉这也是该站地铁破例展示电影海报。





影片讲述了某通讯公司推销员严健（李东学 饰）在一次非洲国家通讯竞标中，意外卷入了国家争端，凭借专业精神，一次次转危为安，最终将和平带回这个国家的故事。





横幅合照

主创合照 北京新四军老战士合唱团



出品人刘忠、导演兼编剧檀冰、制片人赵建国、总策划人向兵等出席活动，全国人大常委会原法律委员会主任乔晓阳、北京新四军研究会名誉会长陈昊苏、导演叶大鹰等作为嘉宾助力。





制片人赵建国表示：“本片根据真实事件改编，为了创作这部电影，导演主创团队先后经过非洲、欧洲，走过十几个国家采风将近两年，通过前线大量采访创作了这部电影。”





影片结束放映后，在北京新四军老战士合唱团的带领下，观众还一起唱起《英雄赞歌》与《歌唱祖国》。