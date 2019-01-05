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《中国推销员》天安门地铁站“挂”海报

在全国游客观看升降旗必经之地推广影片

2019-01-05 22:53:56 来源：Mtime时光网

这次片方加大力度推广，在全国游客观看升旗、降旗的必经之地——天安门地铁站东西口铺海报营销，更打起爱国牌，称“每个人都是一张中国名片，让我们一起推销中国”。
天安门地铁站海报
天安门地铁站海报

　　时光网讯  由李东学迈克·泰森李艾、史蒂文·西格尔、王自健出演的电影《中国推销员》将于1月9日上映，电影今日在京举行公映礼。值得一提的是此前该片曾在2017年6月16日短暂上映，票房1015万，时光评分5.7。

　　这次片方加大力度推广，在全国游客观看升旗、降旗的必经之地——天安门地铁站东西口铺海报营销，更打起爱国牌，称“每个人都是一张中国名片，让我们一起推销中国”。据悉这也是该站地铁破例展示电影海报。

　　影片讲述了某通讯公司推销员严健（李东学 饰）在一次非洲国家通讯竞标中，意外卷入了国家争端，凭借专业精神，一次次转危为安，最终将和平带回这个国家的故事。

横幅合照
主创合照
北京新四军老战士合唱团

　　出品人刘忠、导演兼编剧檀冰、制片人赵建国、总策划人向兵等出席活动，全国人大常委会原法律委员会主任乔晓阳、北京新四军研究会名誉会长陈昊苏、导演叶大鹰等作为嘉宾助力。

　　制片人赵建国表示：“本片根据真实事件改编，为了创作这部电影，导演主创团队先后经过非洲、欧洲，走过十几个国家采风将近两年，通过前线大量采访创作了这部电影。”

　　影片结束放映后，在北京新四军老战士合唱团的带领下，观众还一起唱起《英雄赞歌》与《歌唱祖国》。

   编辑：hello王小羊

关键词： 中国推销员
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0.0

导演：檀冰

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