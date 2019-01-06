时光网讯
近日，美国电影艺术与科学学院宣布了第91届奥斯卡中，9个奖项类别的候选名单，包括“最佳视觉效果”。（完整名单请戳：奥斯卡公布"最佳外语片"等候选名单 燃烧&小偷家族&罗马都在 没有华语片入围
）
这个类别中现在共有10部影片，会很快选出最终获得提名的5部：《蚁人2：黄蜂女现身》《复仇者联盟3：无限战争》《黑豹》《克里斯托弗·罗宾》《登月第一人》《侏罗纪世界2》《新欢乐满人间》《头号玩家》《游侠索罗：星球大战外传》
在导演温子仁看来，没有他的最新DCEU作品《海王》
上榜，简直是“tmd耻辱”（fucking disgrace）。在Facebook上回复VFX视觉效果师Kelvin Mcllwain的留言时，温子仁说，“Kelvin，你和你的部门是影片的幕后英雄，你们对于本片和电影的贡献在学院奖并未获得认可，这tmd是个耻辱
”。
毋庸置疑的是，将《海王》中绚丽恢弘的亚特兰蒂斯呈现在观众们眼前，视效部门功不可没，温子仁的沮丧可想而知。
不过温导消消气，奥斯卡不值得，毕竟《海王》已经超过了2016年的《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》
，默默成为了DCEU迄今为止最赚钱的电影！截至发稿时，本片目前全球票房收获8.87亿美元，其中超过2.82亿（19.39亿人民币）来自于中国内地
。
此前DCEU的种种票房不如意，全被《海王》安排得明明白白，希望这也可以让华纳为以后的更多DC项目开绿灯！下一部DCEU作品是今年4月上映的《雷霆沙赞！》
，之后还有2020年2月的《猛禽小队》
（任你英文片名写两行，中文就给你翻译4个字略略略，气不气），以及2020年6月的《神奇女侠1984》
。在DCEU之外的DC电影，还有一部独立的《小丑》
电影，将于今年10月上映。