网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"海王"成为DCEU全球票房最高影片!

未入围奥斯卡最佳视效 温子仁:这tm是耻辱

2019-01-06 09:44:28 来源：Mtime时光网

温子仁导演对于《海王》未能入围奥斯卡“最佳视效”的候选名单，表示“这tm是个耻辱”；不过好消息是，影片目前已成为了DCEU全球票房最高的影片。


　　时光网讯　近日，美国电影艺术与科学学院宣布了第91届奥斯卡中，9个奖项类别的候选名单，包括“最佳视觉效果”。（完整名单请戳：奥斯卡公布"最佳外语片"等候选名单 燃烧&小偷家族&罗马都在 没有华语片入围

　　这个类别中现在共有10部影片，会很快选出最终获得提名的5部：《蚁人2：黄蜂女现身》《复仇者联盟3：无限战争》《黑豹》《克里斯托弗·罗宾》《登月第一人》《侏罗纪世界2》《新欢乐满人间》《头号玩家》《游侠索罗：星球大战外传》



　　在导演温子仁看来，没有他的最新DCEU作品《海王》上榜，简直是“tmd耻辱”（fucking disgrace）。在Facebook上回复VFX视觉效果师Kelvin Mcllwain的留言时，温子仁说，“Kelvin，你和你的部门是影片的幕后英雄，你们对于本片和电影的贡献在学院奖并未获得认可，这tmd是个耻辱”。

　　毋庸置疑的是，将《海王》中绚丽恢弘的亚特兰蒂斯呈现在观众们眼前，视效部门功不可没，温子仁的沮丧可想而知。

看看票房消消气，期待一下中国内地20亿人民币的海报

　　不过温导消消气，奥斯卡不值得，毕竟《海王》已经超过了2016年的《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》，默默成为了DCEU迄今为止最赚钱的电影！截至发稿时，本片目前全球票房收获8.87亿美元，其中超过2.82亿（19.39亿人民币）来自于中国内地

　　DCEU中的第二名“蝙超大战”是8.73亿，第三名《神奇女侠》则是8.22亿，接下来的几部最终票房分别是《自杀小队》（7.47亿）、《超人：钢铁之躯》（6.68亿）与《正义联盟》（6.58亿…………）。《海王》破10亿看来希望非常大，那么杰森·莫玛主演的这部影片能不能超过克里斯托弗·诺兰《蝙蝠侠：黑暗骑士》（10.03亿美元），与《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》（10.85），让我们拭目以待。

　　此前DCEU的种种票房不如意，全被《海王》安排得明明白白，希望这也可以让华纳为以后的更多DC项目开绿灯！下一部DCEU作品是今年4月上映的《雷霆沙赞！》，之后还有2020年2月的《猛禽小队》（任你英文片名写两行，中文就给你翻译4个字略略略，气不气），以及2020年6月的《神奇女侠1984》。在DCEU之外的DC电影，还有一部独立的《小丑》电影，将于今年10月上映。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 海王 华纳 DC DCEU 温子仁
关注时光网微信

相关电影/影人

海王

海王 (2018)

8.0

导演：温子仁

主演：杰森·莫玛

在线播放

温子仁

温子仁

James Wan

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (12)

发表

本周热读

1

"惊奇队长""沙赞""哥斯拉"超多新剧照!

"今日美国"发布一大波好莱坞新片全新物料!

43
外媒《今日美国》一口气发布了来自42部欧美新片的全新剧..
2

周星驰《新喜剧之王》发首款预告

女主角浮出水面 王宝强：应该死不瞑目

《新喜剧之王》拜年图、全新海报，首款预告片三连发
3

嫁了！克拉拉宣布与企业家低调结婚

婚纱写真甜蜜曝光 1月6日在美国办非公开婚礼

24
克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直..
4

美国《娱乐周刊》评选最佳漫威电影

万万没想到 居然是这一部单人电影夺魁

20
《娱乐周刊》给出的理由是：《美国队长2》象征着一次伟..
5

2019年华语电影最强片单

除了春节档 还有这些名导名作登场

2019年来了，一大波华语新片正在向你招手。从周星驰、吴..

查看更多