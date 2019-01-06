去年12月初，在美国电影艺术与科学学院宣布，凯文担任2019年奥斯卡主持人的几个小时之后，他的一些旧推浮出水面，其中包括反同言论与侮辱性语言。几天之内，凯文经历了录ins视频试图打消这场争议，到删掉旧推文，到录了视频拒绝道歉，到在twitter上道歉，再到辞去主持人的职位这一连串行为。

本周五，艾伦给了凯文1个小时上她节目的机会，为了推广他的新片《触不可及》，也为了解释他为什么不当奥斯卡主持人了。凯文告诉她，一开始得到主持奥斯卡的机会“很不真实”，“奥斯卡是重中之重，因为没几个黑人能当主持，我本来会是第4个。所以当我当初被选中，听到了整整一天的恭喜和庆祝之后，突然被我过去在社交网络上的言论所击中，第二天早晨哦，还不到24小时！





我一开始觉得‘我得忽视这一切，因为已经过去十年了，我之前道过歉了（外媒注：但从未说过在哪儿，什么时候道歉的），我不会再关注。’”凯文称之后发生的一切是“中伤”，说自己身体内“完全没有恐同的骨头”。“我当年是个不成熟的喜剧人，我现在不一样了，成长了，有文化了，现在懂了，”他解释说，“我对待生活也有了不一样的态度”。











“我知道你不是这种人，因为我认识你，”艾伦在凯文解释完之后说，还告诉观众，她亲自给学院打了电话，希望凯文依然可以当主持人，并称学院给出了积极的回应，“当时一出事你就给我打电话了，跟我说你要跟我聊聊，但要等到上我节目的时候。我今天给学院打了电话，因为我真的很想让你主持奥斯卡。





学院的回应是，‘天哪，我们希望他能主持，我觉得可能之间有什么误会，方向错了，也许是我们说了什么错话。’他们说，‘我们怎样才能让他回来？’你是我认识的最聪明、最有趣的人之一，你如果上台主持，我们会看到高雅、格调、搞笑，还有你的成长。网上黑子太多了，别关注他们，有一小部分人会很吵，但有更多人还是爱你的，想要你来主持。”











凯文感谢了她的善言，但并不相信现在的形势真的这么好，“这是为了毁掉我！”他说。而本周六，针对这次在艾伦秀上的言论，凯文又发了条ins（真的很爱社交网络了）。“我们什么时候忘了，我们都会学习，都会成长，会学到更多东西，”他写到，“不理解成长的含义，就无法改变”。