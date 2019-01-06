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"恋恋笔记本"将被改编成百老汇音乐剧!

电影版由高司令主演 最美好爱情电影之一

2019-01-06 13:15:22 来源：Mtime时光网

美好的爱情电影《恋恋笔记本》，将要被改成百老汇音乐剧登上舞台啦。


　　时光网讯　尼古拉斯·斯帕克斯的浪漫小说《恋恋笔记本》，曾在2004年被改编成电影，由“高司令”瑞恩·高斯林瑞秋·麦克亚当斯，是很多人心中最好看、最美好、也最让人心痛的爱情电影之一。上周四，根据外媒报道，原著要被改成百老汇音乐剧了！

　　《恋恋笔记本》是斯帕克斯发表的第一部小说，1996年刚出时，就登上了《纽约时报》“最畅销书籍”的榜单。电影版由尼克·卡索维茨执导，詹姆斯·加纳吉娜·罗兰兹等人也均参演。开场时加纳的角色Duke，向罗兰兹的角色Allie阅读自己的笔记本，后者患了阿兹海默症（俗称“老年痴呆”），影片讲述了17岁时的富家女Allie（瑞秋饰）与贫穷的工人小伙Noah（高司令饰）间，发生在1940年代时的爱情。


音乐剧版可能也会与电影一致，采用倒叙的方式

　　贝卡·布伦斯特Ingrid Michaelson将会操作音乐剧的改编。布伦斯特是NBC美剧《我们这一天》的监制，她的新剧《蛋糕》今年春天会在曼哈顿首演。“Ingrid给我发了几首她已经为本剧写好的歌，那一周我开车路上都在车上听、背、想象配上音乐的故事，如何把世界叠加、让记忆戏剧化，这一切都在我脑中发生了。”

　　身为歌手兼歌曲作者的Ingrid，自2005年以来已经发布了7张专辑，“当我知道要运作《恋恋笔记本》时，我跑去厕所里哭了半天才回去开会，我爱这部电影和这个故事很多很多年了，能把它改编成音乐剧，太戳中我心了。”

　　斯帕克斯则在声明中称，“能让《恋恋笔记本》在百老汇舞台上成为现实，这让我很激动，这个故事对我来说十分珍贵。”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 恋恋笔记本 百老汇 音乐剧
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恋恋笔记本

恋恋笔记本 (2004)

8.3

导演：尼克·卡索维茨

主演：瑞恩·高斯林

在线播放

尼古拉斯·斯帕克斯

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Nicholas Sparks

职业：编剧

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贝卡·布伦斯特

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Ingrid Michaelson

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