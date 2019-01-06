时光网讯 尼古拉斯·斯帕克斯
的浪漫小说《恋恋笔记本》
，曾在2004年被改编成电影，由“高司令”瑞恩·高斯林
和瑞秋·麦克亚当斯
，是很多人心中最好看、最美好、也最让人心痛的爱情电影之一。上周四，根据外媒报道，原著要被改成百老汇音乐剧了！
《恋恋笔记本》是斯帕克斯发表的第一部小说，1996年刚出时，就登上了《纽约时报》“最畅销书籍”的榜单。电影版由尼克·卡索维茨
执导，詹姆斯·加纳
、吉娜·罗兰兹
等人也均参演。开场时加纳的角色Duke，向罗兰兹的角色Allie阅读自己的笔记本，后者患了阿兹海默症（俗称“老年痴呆”），影片讲述了17岁时的富家女Allie（瑞秋饰）与贫穷的工人小伙Noah（高司令饰）间，发生在1940年代时的爱情。
音乐剧版可能也会与电影一致，采用倒叙的方式 贝卡·布伦斯特
与Ingrid Michaelson
将会操作音乐剧的改编。布伦斯特是NBC美剧《我们这一天》
的监制，她的新剧《蛋糕》今年春天会在曼哈顿首演。“Ingrid给我发了几首她已经为本剧写好的歌，那一周我开车路上都在车上听、背、想象配上音乐的故事，如何把世界叠加、让记忆戏剧化，这一切都在我脑中发生了。”
身为歌手兼歌曲作者的Ingrid，自2005年以来已经发布了7张专辑，“当我知道要运作《恋恋笔记本》时，我跑去厕所里哭了半天才回去开会，我爱这部电影和这个故事很多很多年了，能把它改编成音乐剧，太戳中我心了。”
斯帕克斯则在声明中称，“能让《恋恋笔记本》在百老汇舞台上成为现实，这让我很激动，这个故事对我来说十分珍贵。”