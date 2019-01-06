





音乐剧版可能也会与电影一致，采用倒叙的方式









身为歌手兼歌曲作者的Ingrid，自2005年以来已经发布了7张专辑，“当我知道要运作《恋恋笔记本》时，我跑去厕所里哭了半天才回去开会，我爱这部电影和这个故事很多很多年了，能把它改编成音乐剧，太戳中我心了。”





斯帕克斯则在声明中称，“能让《恋恋笔记本》在百老汇舞台上成为现实，这让我很激动，这个故事对我来说十分珍贵。”