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《命运之夜》首登内地院线上海首映

间桐樱声优下屋则子助阵 1月11日正式开画

2019-01-06 17:01:31 来源：Mtime时光网

在首映礼现场，下屋则子谈到间桐樱是Fate系列中一个独特的角色，围绕她讲述的故事在风格上将给观众耳目一新的感觉。

《命运之夜——天之杯：恶兆之花》内地海报

　　时光网讯 1月11日，日本国民级IP Fate系列剧场版动画《命运之夜——天之杯：恶兆之花》将于内地院线公映。1月5日，由哔哩哔哩（以下简称“B站”）主办的电影首映礼在上海影城举行，动画女主角间桐樱的声优下屋则子出席活动。

　　“命运之夜”系列由日本TYPE-MOON型月社创作，讲述了一个关于“圣杯”的幻想故事。故事中，为争夺能实现持有者一切愿望的宝物圣杯，7位“御主”与7位被其召唤的“从者”并肩作战展开“圣杯战争”。自2004年以来，Fate系列陆续推出游戏、动画、漫画、小说等不同形式的衍生作品，塑造起广阔而极具想象力的世界观，吸引了数量庞大的核心粉丝群体。

　　《命运之夜——天之杯：恶兆之花》是该系列三条剧情线中“天之杯”线的第一章，主创团队阵容豪华，由以画面精良著称的ufotable公司制作，须藤友德担任动画监督，杉山纪彰、下屋则子等Fate“御用”声优进行配音。电影在日本上映2天即收获4.13亿日元票房，夺得首周票房冠军。在B站的积极助推下，本片成为系列首部登陆内地院线的作品。


上海首映礼现场


真人coser登场

　　在首映礼现场，下屋则子与粉丝分享了自己在幕后为电影配音期间的一系列趣事。她表示，间桐樱是Fate系列中一个独特的角色，围绕她讲述的故事在风格上将给观众耳目一新的感觉。“一直都很期待《命运之夜——天之杯：恶兆之花》能来到中国内地与粉丝见面，这部电影的画面和声效水准非常高，是日本动画技术的结晶之作，在大银幕上欣赏将会格外震撼，希望大家都能走进电影院支持Fate。”


下屋则子为动画女主角间桐樱配音

　　为求忠实再现电影中的各项经典元素，作为首映礼主办方，B站对活动现场的设计布置堪称考究。高达2米的巨大花墙插着众多进口的粉色“彼岸花”，意在呼应电影名中的“恶兆之花”；现场更仿照电影场景搭建起花房废墟，与真人coser一同还原间桐樱版的海报，成为到场粉丝拍照打卡的爆款。

   编辑：ruo

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 命运之夜 首映礼
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