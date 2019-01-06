第76届金球奖，今日在好莱坞贝弗利山庄举办颁奖典礼。

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第76届金球奖来了！美国时间1月6日晚（北京时间1月7日早），由好莱坞外国记者协会（HFPA）主办的颁奖典礼，在加州洛杉矶比弗利山庄的希尔顿酒店举行。诸多影视明星们齐聚一堂，来庆祝2019年的第一场最重要的颁奖典礼！典礼将持续3个小时，由两位演员吴珊卓与安迪·萨姆伯格主持。时光网会不断实时更新奖项结果，敬请关注。