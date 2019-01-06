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第76届金球奖图文直播实时进行中!

黑豹&明星诞生"谁与争锋?Gaga能否拿影后?

2019-01-06 17:01:45 来源：Mtime时光网

第76届金球奖，今日在好莱坞贝弗利山庄举办颁奖典礼。
　　时光网讯　第76届金球奖来了！美国时间1月6日晚（北京时间1月7日早），由好莱坞外国记者协会（HFPA）主办的颁奖典礼，在加州洛杉矶比弗利山庄的希尔顿酒店举行。诸多影视明星们齐聚一堂，来庆祝2019年的第一场最重要的颁奖典礼！典礼将持续3个小时，由两位演员吴珊卓与安迪·萨姆伯格主持。时光网会不断实时更新奖项结果，敬请关注。

　　本次颁奖典礼现场上，包括哈里森·福特加里·奥德曼哈莉·贝瑞、“黑豹”查德维克·博斯曼西尔莎·罗南、“劳模姐”杰西卡·查斯坦、“谢耳朵”吉姆·帕森斯等在内的影视明星们，将为金球奖的获得者们颁发奖杯。

　　红毯开始之前，两位主持人已经准备就绪！


　　
　　完整提名名单：
电影类

剧情类最佳影片

剧情类最佳男主角
布莱德利·库珀《一个明星的诞生》
威廉·达福《永恒之门》
卢卡斯·赫奇斯《被抹去的男孩》
约翰·大卫·华盛顿《黑色党徒》 ​​​​

剧情类最佳女主角
格伦·克洛斯《贤妻》
妮可·基德曼《无间炼狱》
梅丽莎·麦卡西《你能原谅我吗？》
裴淳华《私人战争》 ​​​​

音乐/喜剧类最佳影片

音乐/喜剧电影最佳男主角
克里斯蒂安·贝尔《副总统》
林-曼努尔·米兰达《新欢乐满人间》
维果·莫滕森《绿皮书》
罗伯特·雷德福《老人和枪》
约翰·C·赖利《斯坦和奥利》

音乐/喜剧类最佳女主角
艾米丽·布朗特《新欢乐满人间》
奥利维亚·科尔曼《宠儿》
艾尔西·费舍尔《八年级》
查理兹·塞隆《塔利》
吴恬敏《摘金奇缘》 ​​​​

最佳男配角
马赫沙拉·阿里《绿皮书》
提莫西·查拉梅《漂亮男孩》
亚当·德赖弗《黑色党徒》
理查德·E·格兰特《你能原谅我吗？》
山姆·洛克威尔《副总统》 ​​​​

最佳女配角
艾米·亚当斯《副总统》
克莱尔·芙伊《登月第一人》
艾玛·斯通《宠儿》
蕾切尔·薇兹《宠儿》 ​​​​​​​

最佳导演
阿方索·卡隆《罗马》
布莱德利·库珀《一个明星的诞生》
斯派克·李《黑色党徒》
亚当·麦凯《副总统》
彼得·法雷利《绿皮书》 ​​​​

最佳剧本
阿方索·卡隆《罗马》
Deborah Davis & Tony McNamara《宠儿》
亚当·麦凯《副总统》
Peter Farrelly & Nick Vallelonga & Brian Currie《绿皮书》 ​​​​


最佳外语片

最佳配乐
Marco Beltrami《寂静之地》
Alexandre Desplat《犬之岛》
Ludwig Göransson《黑豹》
Justin Hurwitz,《登月第一人》
Marc Shaiman《新欢乐满人间》 ​​​​

最佳原创歌曲
All the Stars《黑豹》
Girl in the Movies《饺子公主》
Requiem for a Private War《私人战争》
Shallow《一个明星的诞生》 ​​​​

电视剧类

电视类最佳剧情类剧集

电视类剧情类最佳男主角
杰森·贝特曼《黑钱胜地》
斯蒂芬·詹姆斯《归途》
理查德·麦登《贴身保镖》
比利·波特《姿态》
马修·瑞斯《美国谍梦》 

电视类剧情类最佳女主角
凯特瑞娜·巴尔夫《古战场传奇》
伊丽莎白·莫斯《使女的故事》
茱莉娅·罗伯茨《归途》
凯丽·拉塞尔《美国谍梦》 ​​​​

电视类音乐/喜剧类最佳剧集

电视类音乐/喜剧类最佳男主角
萨莎·拜伦·科恩《谁是美国？》
金·凯瑞《开玩笑》
迈克尔·道格拉斯《好莱坞教父》
唐纳德·格洛沃《亚特兰大》
比尔·哈德尔《巴里》 

电视类音乐/喜剧类最佳女主角
克里斯汀·贝尔《善地》
坎黛丝·伯根《风云女郎》
爱莉森·布丽《美女摔角联盟》
蕾切尔·布罗斯纳罕《了不起的麦瑟尔夫人》
黛博拉·梅辛《威尔与格蕾丝》 ​​​​

最佳迷你剧/电视电影

迷你剧/电视电影最佳男主角
安东尼奥·班德拉斯《天才》
本尼迪克特·康伯巴奇《梅尔罗斯》
丹尼尔·布鲁赫《沉默的天使》
休·格兰特《英式丑闻》 ​​​​

迷你剧/电视电影最佳女主角
艾米·亚当斯《利器》
帕特丽夏·阿奎特《丹尼莫拉越狱事件》
劳拉·邓恩《信笺故事》
雷吉娜·金《七秒》
康妮·布里登《肮脏真相》 ​​​​

电视类剧情/喜剧/电视电影类最佳男配角
艾伦·阿金《好莱坞教父》
基南·卡尔金《继承之战》
亨利·温克勒《巴里》 ​​​​

电视类剧情/喜剧/电视电影类最佳女配角
派翠西娅·克拉克森《利器》
桑迪·纽顿《西部世界》
伊冯娜·斯特拉霍夫斯基《使女的故事》

   编辑：甄甏甏

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关键词： 金球奖
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第76届金球奖颁奖典礼

第76届金球奖颁奖典礼 (2019)

0.0

主演：安迪·萨姆伯格

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