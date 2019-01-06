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第76届金球奖来了！美国时间1月6日晚（北京时间1月7日早），由好莱坞外国记者协会（HFPA）主办的颁奖典礼，在加州洛杉矶比弗利山庄的希尔顿酒店举行。诸多影视明星们齐聚一堂，来庆祝2019年的第一场最重要的颁奖典礼！典礼将持续3个小时，由两位演员吴珊卓与安迪·萨姆伯格主持。时光网会不断实时更新奖项结果，敬请关注。
本次颁奖典礼现场上，包括哈里森·福特
、加里·奥德曼
、哈莉·贝瑞
、“黑豹”查德维克·博斯曼
、西尔莎·罗南
、“劳模姐”杰西卡·查斯坦
、“谢耳朵”吉姆·帕森斯
等在内的影视明星们，将为金球奖的获得者们颁发奖杯。
红毯开始之前，两位主持人已经准备就绪！
完整提名名单：
电影类
剧情类最佳影片
剧情类最佳男主角
剧情类最佳女主角
音乐/喜剧类最佳影片
音乐/喜剧电影最佳男主角
音乐/喜剧类最佳女主角
最佳男配角
最佳女配角
最佳剧本
Deborah Davis & Tony McNamara《宠儿》
Peter Farrelly & Nick Vallelonga & Brian Currie《绿皮书》
最佳外语片
最佳原创歌曲
Requiem for a Private War《私人战争》
电视剧类
电视类最佳剧情类剧集
电视类剧情类最佳男主角
电视类剧情类最佳女主角
电视类音乐/喜剧类最佳剧集
电视类音乐/喜剧类最佳男主角
电视类音乐/喜剧类最佳女主角
最佳迷你剧/电视电影
迷你剧/电视电影最佳男主角
迷你剧/电视电影最佳女主角
电视类剧情/喜剧/电视电影类最佳男配角
电视类剧情/喜剧/电视电影类最佳女配角