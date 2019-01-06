《绿皮书》由阿里影业联合出品，今年有望引进中国。该片于2018年11月21日在美首映，上映之初便在烂番茄上获得高评分，《好莱坞报道》将其列为今年1月23日举办的奥斯卡奖最佳影片的“种子选手”。

《绿皮书》海报 金球奖是美国最重要的电影奖项之一，也是奥斯卡的重要风向标，在金球奖的重量级奖项上获得提名，无疑使《绿皮书》成为冲刺奥斯卡的焦点。如果《绿皮书》成功入围奥斯卡，其联合出品方阿里影业将成为继亚马逊、奈飞之后，又一家联合出品奥斯卡影片的影视互联网公司，也将使阿里影业成为中国首家有望获得奥斯卡奖的影视互联网公司。





金球奖的五项大奖提名，已经不是《绿皮书》第一次在奥斯卡前哨战中获得肯定。多伦多电影节最高奖项“人民选择奖”的角逐中，《绿皮书》成为最大赢家。此后，《绿皮书》横扫多项影展大奖，除包揽北美几乎所有影评人协会奖的最佳影片、最佳男主角和最佳男配角提名外，还拿下了第90届美国国家评论协会奖最佳影片和最佳男主角、第19届美国电影学会奖年度佳片。







《绿皮书》中字预告片

“绿皮书”，出自一本历史上真实存在的“黑人出行指南”，该书由黑人邮政员维克多·雨果格林编写，标注了曾经在种族隔离和歧视有色族裔的美国南部，黑人可以入住的旅店、可以就餐的餐厅。电影中，钢琴家和司机凭借着绿皮书的指引，开车前往美国南部巡演，并在旅途中产生了跨越种族和阶级的真挚友情。







1月4日，两位主演在AFI颁奖现场





电影以幽默的对话、精彩动人的故事、和两位演员诙谐而充满张力的表演，传达出“改变人们观念的不仅是才华，更需要的是勇气”的理念。与以往聚焦种族话题的电影相比，《绿皮书》对人物的塑造更加立体，片中对黑白族裔阶级反差的新颖设定，也在打破刻板印象的同时，让观众对这一话题有了新的思考。