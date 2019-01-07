《大黄蜂》为正在死去的“变形金刚”系列注入了新鲜活力，很可能会成为该系列的最佳影片。









剧透提醒！





汽车人在塞伯坦星内战中输给霸天虎之后，擎天柱将麾下成员派往宇宙各处，寻找可以重建军队的避风港。大黄蜂被派到地球，在1987年登陆加州时丧失了声音。大黄蜂将自己伪装成一辆大众甲壳虫，被正在经历丧父之痛的少女查理·沃森（斯坦菲尔德饰演）所救。





她与大黄蜂成为了朋友，但很快发现他正在被追杀，同时，一个由特工杰克·伯恩斯（塞纳饰演）领导的政府秘密组织“第七区”（Sector 7）也盯上了他。在霸天虎成员背叛“第七区”并抓住大黄蜂之后，查理和她的邻居咪莫（兰登伯格饰演）与特工伯恩斯组队营救大黄蜂，并在霸天虎征服地球之前打败了他们。









奈特的这些做法，为这部影片注入了某些该系列影片正在失去的要素，即对原素材的爱。与贝将汽车人角色视作系列的副产品相对，奈特表现出对CGI特效角色的尊重，这是看着“变形金刚”长大的一代人所共有的情感。还有一个很重要的点，我们将第一次在该系列影片中看到变形金刚在塞伯坦星的内战，影迷的长久等待终有所值。





海莉·斯坦菲尔德和大黄蜂的感情是核心 除了对原素材的爱，奈特还在影片中注入了许多情感和心血，最突出的表现便是查理与大黄蜂的关系。海莉·斯坦菲尔德很好地阐释了查理一角，观众很容易就对她的青春期挣扎和丧父之痛产生共鸣。





她因为内心之痛而对朋友闭上了心扉，这使得她与大黄蜂之间的关系更为感人。查理与大黄蜂的关系，这个心碎的少女与来自太空的生命体进行交流的方式，她在他身上发现了人性并最终找到了自我——以上这些才是这部影片的核心所在。





约翰塞纳饰演一名警探 该片在情感和视觉层面上效果俱佳，查理与大黄蜂的关系是情感核心，而规模和格局相互平衡的CGI特效则完美地展现了动作场景。由摔跤运动员转型为演员的约翰·塞纳很好地饰演了探员巴恩斯这一角色，展现了他主演大预算系列电影的能力。他饰演的角色在影片经历了内在情感的变化，这也展现了塞纳的细腻演技。





作为前传，这是第一部讲述关于大黄蜂声音的影片。虽然剧情很短，但迪伦·奥布莱恩出色地表现出了该角色的青春勇敢。安吉拉·贝塞特和贾斯汀·塞洛克斯同样很好地表现了“粉粹”和“反弹球”的声音，相互之间还有一场极棒的戏谑调侃。令原著影片及80年代动画的影迷们激动的是，彼特·库伦再次为汽车人领袖擎天柱做了配音！





整部影片的CGI效果非常精湛，奈特和他的视觉特效团队再现了变形金刚的外貌特征，值得称赞。虽然该片未能完全摆脱该系列前作的劣质感，但这种劣质感只显现在极小处，更多地是为了幽默效果，并不影响影片的整体效果。



















《好莱坞报道者》：





“塔拉维斯·奈特很好地呈现了由海莉·斯坦菲尔德、约翰·塞纳、贾斯汀·塞洛克斯和安吉拉·贝塞特饰演的‘变形金刚’系列的最新影片。根据‘孩之宝’玩具线改编的‘变形金刚’系列影片的前五部作品，以毫不掩饰地夸张臃肿的动作剧情出名，也为过度奢华的票房大片设下了一定的标准。





随着2017年《最后的骑士》的上映，这些影片也几乎变成了它们自身的浮夸戏仿，‘变形金刚’系列开始呈现疲态。作为这一可追溯至2007年的系列影片的前篇，《大黄蜂》在想象力上也是原系列片的衍生品，为广受影迷喜爱的大黄蜂一角的源起做了阐释。作为该系列影片中第一部非迈克尔·贝执导的影片（他在影片中担任执行制片人），《大黄蜂》为这一男性影迷主导的系列片带来了重要的改变，即将一位少女设定为影片的主人公。”









“想象一下，在一部‘变形金刚’影片中，情节是核心要素，汽车人给人角色的感觉（而非绚烂CG特效的产物），动作变得舞台化，剪辑得足够清晰连贯。在五部令人震撼的票房大片后，观众们已经清楚地意识到，只要迈克尔·贝依然占据着导演的位置，这样一部影片就绝不可能出现。





虽然他已经证明‘孩之宝’玩具线足够支撑起全球性的票房大片系列，但《大黄蜂》才真正是1980年代动画系列影迷们一直期待着的影片。该片由动画片出身的导演塔拉维斯·奈特（《魔弦传说》的导演，莱卡动画工作室的CEO）执导，是一部以该系列中人气最高的汽车人为主角的原创故事片，而非重制。





这些事实暗示着该系列影片迎来了转机：制作一部更安静且角色主导的不仅仅满足视觉需求的影片的机会。大黄蜂在变成雪佛兰科迈罗之前，是一个寒碜的大众甲壳虫，而该片将那个化身带回到我们的眼前，而不是迈克尔·贝式的浮夸的四缸发动机。”





《滚石》





“导演塔拉维斯·奈特（《魔弦传说》的导演）和编剧克里斯蒂娜·霍森（该片的唯一编剧）所编造出来的是一部与众不同的好片。迈克尔·贝式的氛围被更为浪漫的情感要素所取代……影片中有对那个时代的流行文化和影迷要求的回应要素……这是一部票房大片，但是一部为拥有真实思考和感受能力的人们拍的大片。简而言之，这不是一部仅仅满足视觉需求的影片。”





导演塔拉维斯·奈特





“一部‘变形金刚’影片可以拍好吗？事实证明答案是肯定的，只要影片为真正的才华预留了施展的空间。最新上映的《大黄蜂》是该系列的第六部影片。影片的执导者塔拉维斯·奈特，是一个动画片制作出身的导演，而他作为导演的出道作是2016年的动画片《魔弦传说》。





《大黄蜂》的剧情构思精妙，简洁地影射了前作的剧情，其中的对话像是真实的人或真实的‘变形金刚’之间的对话。影片的编剧是克里斯蒂娜·霍森，她最近写作的剧本是‘极易忘记’的惊悚片《难以忘怀》。这证明不能仅仅依靠一个人以前的表现就妄作期待。





《大黄蜂》是一个原创故事，开始于变形金刚的真正领地塞伯坦，在这里我们见证了汽车人和霸天虎之间的一场具有决定性意义的战斗。





如果要罗列出“变形金刚”的所有传说的话，恐怕要耗尽所有的词汇了，所以简言之：汽车人B-127登陆至1987年的北加州；他乘之而降的火球使约翰·塞纳饰演的探员仿若蒙上了晚年亚哈船长（小说《白鲸》中的角色）的影子；一个追逐B-127的霸天虎成员，扯掉了他的机器发声球，不停击打他直至他失去了记忆和目标感。”