网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

王千源《“大”人物》首映提档1.10

包贝尔：观众看完都想打我，我就放心了

2019-01-07 09:07:59 来源：Mtime时光网

对于一致指控，包贝尔透露：“起初大家都不相信我能演这种角色，因为跟我现实生活中性格反差特别大，前后沟通了半年的努力才让导演下定决心，如今看到大家看完都想打我，我就放心了。”
　　时光网讯   1月6日，警匪动作电影《“大”人物》在京举行首映礼，并宣布提档1月10日18:00正式全国公映。片中王千源饰演的孙警官为了普通百姓挺身而出，与包贝尔饰演的“变态富二代”赵泰赤身肉搏，虽然王千源因档期未能出席首映，但主创纷纷表示包贝尔这次实在坏的太“丧心病狂”了，为王千源打抱不平。

　　大家现场列举赵泰六大罪状：其一“无良开发商”；其二“职场暴力”；其三“有了头发你就飘了”，王砚辉此次饰演警局队长，“控诉”包贝尔“这次有了头发，牛了是吧？大家踹他”；其四“马路杀手”，屈菁菁和韩烨洲作为警局小分队成员对于赵泰在片中隧道飙车、吸毒驾驶的行为予以强烈谴责；其五“土味英语”，作为片中“围观群众”代表的微博红人酷酷的滕调侃道自己如果用赵泰的英语直播肯定有更多人喜欢；其六“欺负小朋友”。

　　“控诉”完，众主创还将“罪状”标签纸粘贴在包贝尔身上，狠狠地出了一口气，也让现场观影后笼罩在赵泰阴影下的观众们表示“内容引起极度舒适”。

　　对于一致指控，包贝尔直言这个角色来之不易：“起初大家都不相信我能演这种角色，因为跟我现实生活中性格反差特别大，前后沟通了半年的努力才让导演下定决心，如今看到大家看完都想打我，我就放心了。”

　　导演五百称包贝尔为了演好暴力富二代，“练拳把重感冒、骨折、腰间盘突出都练出来了”；包贝尔调侃“变态富二代”这个设定让他长了头发，但拉足了仇恨。

　　王迅直言演得特别不容易，因为“其他演员都太好了，一不小心就被抢戏了”；对于观众频繁提问“反派专业户”转型“正义警察”的心理路程，王砚辉坦言“这次饰演警察是新的尝试，但不管好人坏人都要将人物的人性抓住才能打动观众”。 

　　首映礼还邀请到亲友团助阵，李晨直言：“今天看了以后我特别后悔，错过了这么一个好机会，我觉得现在能在这样一个寒冬里面上映一部这么有劲的电影真的特别好。”更是现场提出要求“想踹包贝尔一脚”。

　　值得一提的是，当天包文婧带着女儿饺子也惊喜现身，专程前来支持丈夫包贝尔。尚未到达现场，饺子便迫不及待地给爸爸发起了视频通话，正在跟观众互动的包贝尔更是让饺子通过手机跟现场观众问好，惹来现场一群“饺子粉”的尖叫。

   编辑：hello王小羊

关键词： 大人物 提档 包贝尔 王千源
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

“大”人物

“大”人物 (2019)

0.0

导演：五百

主演：王千源 包贝尔

在线播放

王千源

王千源

Qianyuan Wang

职业：演员

查看影人作品  >

包贝尔

包贝尔

Beier Bao

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

"惊奇队长""沙赞""哥斯拉"超多新剧照!

"今日美国"发布一大波好莱坞新片全新物料!

43
外媒《今日美国》一口气发布了来自42部欧美新片的全新剧..
2

周星驰《新喜剧之王》发首款预告

女主角浮出水面 王宝强：应该死不瞑目

《新喜剧之王》拜年图、全新海报，首款预告片三连发
3

嫁了！克拉拉宣布与企业家低调结婚

婚纱写真甜蜜曝光 1月6日在美国办非公开婚礼

24
克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直..
4

2019年华语电影最强片单

除了春节档 还有这些名导名作登场

2019年来了，一大波华语新片正在向你招手。从周星驰、吴..
5

2018年内地票房年终总结

国产片靠春节档 进口片靠“超级英雄”

2018年内地票房以609.76亿的成绩收官，又一个全新的票房..

查看更多