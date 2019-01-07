对于一致指控，包贝尔透露：“起初大家都不相信我能演这种角色，因为跟我现实生活中性格反差特别大，前后沟通了半年的努力才让导演下定决心，如今看到大家看完都想打我，我就放心了。”





大家现场列举赵泰六大罪状：其一“无良开发商”；其二“职场暴力”；其三“有了头发你就飘了”，王砚辉此次饰演警局队长，“控诉”包贝尔“这次有了头发，牛了是吧？大家踹他”；其四“马路杀手”，屈菁菁和韩烨洲作为警局小分队成员对于赵泰在片中隧道飙车、吸毒驾驶的行为予以强烈谴责；其五“土味英语”，作为片中“围观群众”代表的微博红人酷酷的滕调侃道自己如果用赵泰的英语直播肯定有更多人喜欢；其六“欺负小朋友”。





“控诉”完，众主创还将“罪状”标签纸粘贴在包贝尔身上，狠狠地出了一口气，也让现场观影后笼罩在赵泰阴影下的观众们表示“内容引起极度舒适”。





对于一致指控，包贝尔直言这个角色来之不易：“起初大家都不相信我能演这种角色，因为跟我现实生活中性格反差特别大，前后沟通了半年的努力才让导演下定决心，如今看到大家看完都想打我，我就放心了。”





导演五百称包贝尔为了演好暴力富二代，“练拳把重感冒、骨折、腰间盘突出都练出来了”；包贝尔调侃“变态富二代”这个设定让他长了头发，但拉足了仇恨。





王迅直言演得特别不容易，因为“其他演员都太好了，一不小心就被抢戏了”；对于观众频繁提问“反派专业户”转型“正义警察”的心理路程，王砚辉坦言“这次饰演警察是新的尝试，但不管好人坏人都要将人物的人性抓住才能打动观众”。





首映礼还邀请到亲友团助阵，李晨直言：“今天看了以后我特别后悔，错过了这么一个好机会，我觉得现在能在这样一个寒冬里面上映一部这么有劲的电影真的特别好。”更是现场提出要求“想踹包贝尔一脚”。





值得一提的是，当天包文婧带着女儿饺子也惊喜现身，专程前来支持丈夫包贝尔。尚未到达现场，饺子便迫不及待地给爸爸发起了视频通话，正在跟观众互动的包贝尔更是让饺子通过手机跟现场观众问好，惹来现场一群“饺子粉”的尖叫。





编辑：hello王小羊