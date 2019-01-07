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"长在笑点上的男人"黄渤开启"外星人"路演

“霸道总裁”沈腾承包六辆加油车土味应援

2019-01-07 09:26:51 来源：Mtime时光网

《疯狂的外星人》主演黄渤空降杭州首站路演现场，与影迷交流互动。片中好搭档沈腾则通过VCR的形式向黄渤隔空应援，并承包六辆贴满土味应援的“加油车”。
　　时光网讯   1月6日，由宁浩执导，黄渤沈腾主演的电影《疯狂的外星人》正式开启“欢脱中国年”全国路演，主演黄渤空降杭州首站活动现场，与现场影迷一起交流互动。片中好搭档沈腾则通过VCR的形式向黄渤隔空应援，并承包六辆贴满土味应援的“加油车”。《疯狂的外星人》将于2月5日大年初一上映。

　　《疯狂的外星人》作为疯狂系列的第三部作品，在延续了以往疯狂系列作品的风格之外，同时融入了科幻元素。黄渤对宁浩很有信心，并透露：“影片借科幻的外衣，讲的还是从小人物的生活百态出发，贴近现实的故事。至于为什么会有外星人造访，需要大家去影院寻找答案。”

　　路演现场，作为黄渤在《疯狂的外星人》中的好搭档，沈腾隔空应援，并承包六辆贴满土味应援的“加油车”，为黄渤打气。“用心爱用力爱，只为黄渤而存在”、“黄渤是个机灵鬼，谁不爱他谁后悔”等应援词也让人感受到沈腾霸道总裁式的“热情疯狂”。

　　黄渤现场调侃：“沈腾花了这么多钱，弄了这么多辆车，特别高兴。希望我们的情谊长长久久，这几辆车一直跑不要停，让我们友情多维持几年。” 

　　现场影迷对《疯狂的外星人》的阵容表示期待，称：“看过预告片后就感觉很好笑，宁浩导演的电影从来没有让观众失望过，期待‘长在笑点上的男人’黄渤、沈腾、雷佳音的表现。”对于“长在笑点上的男人”称谓，黄渤打趣：“那可能是长在胳肢窝上了吧。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 黄渤 沈腾 疯狂的外星人
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