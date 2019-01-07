荒诞喜剧《家和万事惊》今日发布“易燃易爆炸”版预告及“窒息”版人物海报。





电影《家和万事惊》讲述了在拥挤荒诞的都市中，吴镇宇、袁咏仪、张达明、吴肇轩、蔡颂思饰演的一家五口在面临生活中接踵而至的高压问题时，唯一能舒缓焦虑的就是那一扇窗外的海景，然而从天而降的广告牌打破了一家人的宁静，为了反击由古天乐饰演的广告牌主人，一场疯狂计划就此展开……





















在最新释出的“窒息”版人物海报中，吴镇宇饰演的“顶梁柱”卢伟文被重重高楼围绕，突兀出现的广告牌令人喘不过气，古天乐饰演的王小财则唯利是图，掉进了财富编造的美好陷阱，也遭受着内心的折磨。袁咏仪在影片中饰演家庭主妇淑贤，在充满锅碗瓢盆的世俗琐事中挣扎不休，张达明饰演的父亲则病魔缠身，与药丸相依为伴。





同步曝光的“易燃易爆”版预告中，一家五口干劲十足争当省钱达人，仿佛已经看到美好生活的曙光，然而从天而降的广告牌使他们的努力付之东流。为维护全家的宁静和来之不易的海景房，一家人开始了漫长的维权之路，却遭遇了更大的打击。





电影改编自张达明25年前的舞台剧，曾荣获香港演艺发展局杰出创作剧本大奖冠军，并被香港中文大学选定为通识教育系香港舞台剧研究相关科目之必读剧本。此次张达明兼任影片编剧，更是将凝结了自身多年生活历练的独特思考灌注于剧本之中，并亲身出演影片中父亲的角色，为观众贡献泪点。



















