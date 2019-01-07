时光网讯
由麦兆辉
执导，庄文强
、黄斌
担任监制，刘青云
、张家辉
、林嘉欣
、方中信
、袁咏仪
主演的春节档反腐电影《廉政风云》
，今日曝光“打虎行动”版预告和海报。在继上一支预告“揭露腐败根源”之后，此次新预告又实力演绎“反腐永远在路上”。片中各位主演各司其职，竭尽所能地将“打大老虎”作为自己的第一使命，力求将廉政进行到底。
在电影《廉政风云》
最新曝光的“打虎行动”版预告中，影帝刘青云化身廉政公署高级调查主任陈敬慈，全力以赴将案件还原；携手影后林嘉欣饰演的谈判专家Shirley，奋勇出击奔赴澳洲说服证人出庭；而另一位实力派影帝张家辉饰演的许植尧担当举报人，手里掌握着整部电影中最大的“秘密”。
作为推翻这场巨额腐败案件的重要王牌，预告中张家辉一句“你想让我做卧底啊？”为电影埋下伏笔，重重悬念将剧情推向高潮。对此，作为片中唯一女主角的林嘉欣在采访中表示“我觉得《廉政风云》有点像洋葱，你每剥一层好像知道些线索，知道谁是好谁是坏，但你一直剥一直都没办法知道到底是谁。”
在同步曝光的海报中，主演们散落在画面中，虽是一脸严肃但眼里都暗含深意。在主演身后，正义女神朱斯提提亚正上演着“金山索虎”，五只身缠铁索的金色老虎，在她的裙摆之下痛苦的嘶吼。海报一语中的点明了电影主题，契合了“反腐”=“打老虎”的重要表达。
“反腐倡廉”作为本片的核心价值观，贯穿电影始末，片中每个角色的设置都像是一场精心布置好的“棋局”。主演们一黑一白，各执一方，有人贪污必有人反腐，有人逃跑必有人追回，在正义的天平上“反腐”就是最大的砝码。
犯罪动作大片《廉政风云》，由麦兆辉执导，庄文强、黄斌担任监制，刘青云、张家辉、林嘉欣、方中信、袁咏仪、陈家乐、汤怡联袂主演，将于大年初一上映。
编辑：隐饮