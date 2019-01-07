《廉政风云》"打虎行动"预告海报双发,刘青云化身廉政公署高级调查主任陈敬慈，全力以赴将案件还原，张家辉饰演的许植尧担当举报人，手里掌握着整部电影中最大的“秘密”。









作为推翻这场巨额腐败案件的重要王牌，预告中张家辉一句“你想让我做卧底啊？”为电影埋下伏笔，重重悬念将剧情推向高潮。对此，作为片中唯一女主角的林嘉欣在采访中表示“我觉得《廉政风云》有点像洋葱，你每剥一层好像知道些线索，知道谁是好谁是坏，但你一直剥一直都没办法知道到底是谁。”





在同步曝光的海报中，主演们散落在画面中，虽是一脸严肃但眼里都暗含深意。在主演身后，正义女神朱斯提提亚正上演着“金山索虎”，五只身缠铁索的金色老虎，在她的裙摆之下痛苦的嘶吼。海报一语中的点明了电影主题，契合了“反腐”=“打老虎”的重要表达。





“反腐倡廉”作为本片的核心价值观，贯穿电影始末，片中每个角色的设置都像是一场精心布置好的“棋局”。主演们一黑一白，各执一方，有人贪污必有人反腐，有人逃跑必有人追回，在正义的天平上“反腐”就是最大的砝码。





犯罪动作大片《廉政风云》，由麦兆辉执导，庄文强、黄斌担任监制，刘青云、张家辉、林嘉欣、方中信、袁咏仪、陈家乐、汤怡联袂主演，将于大年初一上映。

编辑：隐饮