网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《廉政风云》"打虎行动"预告海报双发

刘青云张家辉影帝集结 将廉政进行到底

2019-01-07 09:46:17 来源：Mtime时光网

《廉政风云》"打虎行动"预告海报双发,刘青云化身廉政公署高级调查主任陈敬慈，全力以赴将案件还原，张家辉饰演的许植尧担当举报人，手里掌握着整部电影中最大的“秘密”。
       

《廉政风云》“打虎行动”版预告

时光网讯麦兆辉执导，庄文强黄斌担任监制，刘青云张家辉林嘉欣方中信袁咏仪主演的春节档反腐电影《廉政风云》，今日曝光“打虎行动”版预告和海报。在继上一支预告“揭露腐败根源”之后，此次新预告又实力演绎“反腐永远在路上”。片中各位主演各司其职，竭尽所能地将“打大老虎”作为自己的第一使命，力求将廉政进行到底。

       在电影《廉政风云》最新曝光的“打虎行动”版预告中，影帝刘青云化身廉政公署高级调查主任陈敬慈，全力以赴将案件还原；携手影后林嘉欣饰演的谈判专家Shirley，奋勇出击奔赴澳洲说服证人出庭；而另一位实力派影帝张家辉饰演的许植尧担当举报人，手里掌握着整部电影中最大的“秘密”。

       作为推翻这场巨额腐败案件的重要王牌，预告中张家辉一句“你想让我做卧底啊？”为电影埋下伏笔，重重悬念将剧情推向高潮。对此，作为片中唯一女主角的林嘉欣在采访中表示“我觉得《廉政风云》有点像洋葱，你每剥一层好像知道些线索，知道谁是好谁是坏，但你一直剥一直都没办法知道到底是谁。”

       在同步曝光的海报中，主演们散落在画面中，虽是一脸严肃但眼里都暗含深意。在主演身后，正义女神朱斯提提亚正上演着“金山索虎”，五只身缠铁索的金色老虎，在她的裙摆之下痛苦的嘶吼。海报一语中的点明了电影主题，契合了“反腐”=“打老虎”的重要表达。

       “反腐倡廉”作为本片的核心价值观，贯穿电影始末，片中每个角色的设置都像是一场精心布置好的“棋局”。主演们一黑一白，各执一方，有人贪污必有人反腐，有人逃跑必有人追回，在正义的天平上“反腐”就是最大的砝码。

       犯罪动作大片《廉政风云》，由麦兆辉执导，庄文强、黄斌担任监制，刘青云、张家辉、林嘉欣、方中信、袁咏仪、陈家乐、汤怡联袂主演，将于大年初一上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 廉政风云
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

廉政风云

廉政风云 (2019)

0.0

导演：麦兆辉

主演：刘青云 张家辉

在线播放

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

"惊奇队长""沙赞""哥斯拉"超多新剧照!

"今日美国"发布一大波好莱坞新片全新物料!

43
外媒《今日美国》一口气发布了来自42部欧美新片的全新剧..
2

周星驰《新喜剧之王》发首款预告

女主角浮出水面 王宝强：应该死不瞑目

《新喜剧之王》拜年图、全新海报，首款预告片三连发
3

嫁了！克拉拉宣布与企业家低调结婚

婚纱写真甜蜜曝光 1月6日在美国办非公开婚礼

24
克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直..
4

2019年华语电影最强片单

除了春节档 还有这些名导名作登场

2019年来了，一大波华语新片正在向你招手。从周星驰、吴..
5

2018年内地票房年终总结

国产片靠春节档 进口片靠“超级英雄”

2018年内地票房以609.76亿的成绩收官，又一个全新的票房..

查看更多