《阿丽塔：战斗天使》曝光电影角色海报，影片中的主要角色悉数登场，阿丽塔换上了狂战士身体、手持大马士革刀坚毅的看向远方。









在最新曝光的角色卡中，阿丽塔换上了狂战士身体、手持大马士革刀坚毅的看向远方。影片中，阿丽塔被依德医生发现时只剩完好的大脑和头颅，而换上机甲后的阿丽塔发现自己拥有超强的战斗能力，并在接连不断的战斗中迅速成长。





依德医生则是带着标志性的帽子，表情若有所思，影片中他不仅是心善业务好的医生，还有一个反差极大的隐藏身份—赏金猎人。少年雨果则骑着单轮摩托，形象十分帅气，在预告中可以看出雨果与阿丽塔互生情愫，这份恋情将会如何发展也让众多影迷充满期待。





反派阵营同样气势十足，有钢铁城“食物链”顶端的工厂老板维克特、与依德医生有过一段隐情的医生绮莲、高傲狡猾的赏金猎人扎潘、跋扈霸道的改造人格鲁依什卡、妮西亚等。





在目前曝光的预告片中可以看到，格鲁依什卡的机械手已经升级成能够自由伸缩、杀伤力极大的金属爪镰，而在对战中灵巧的阿丽塔借力腾空一跃从格鲁依什卡手上极速飞出的金属链条中穿过的场景也是预告中最惊艳的镜头之一。反派阵营中还有一个神秘人物剪影诺瓦，而他的真实身份至今还未公布，这也将是电影的一大伏笔。





编辑：隐饮