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卡神新作《阿丽塔》角色海报大曝光

阿丽塔惊艳亮相气场足 反派角色悉数出场

2019-01-07 10:01:40 来源：Mtime时光网

《阿丽塔：战斗天使》曝光电影角色海报，影片中的主要角色悉数登场，阿丽塔换上了狂战士身体、手持大马士革刀坚毅的看向远方。
       时光网讯 由二十世纪福斯出品，科幻电影大师詹姆斯·卡梅隆编剧及罗伯特·罗德里格兹执导的科幻动作视效巨制《阿丽塔：战斗天使》已确定引进内地。近日官方发布了一组电影角色卡，影片中的主要角色悉数登场，不同的造型和人物设定使得角色充满故事性，更有神秘人物剪影引发众多粉丝猜想讨论。

       《阿丽塔：战斗天使》将背景设定在了26世纪，人体与机械的交相融合已经不足为奇。在天坠之战后，钢铁城成为了名副其实的“混沌之城”，废土气息与科幻感相融合，生活在这里的人们也在末日焦虑与世界秩序中艰难地维持着平衡。

       在最新曝光的角色卡中，阿丽塔换上了狂战士身体、手持大马士革刀坚毅的看向远方。影片中，阿丽塔被依德医生发现时只剩完好的大脑和头颅，而换上机甲后的阿丽塔发现自己拥有超强的战斗能力，并在接连不断的战斗中迅速成长。

       依德医生则是带着标志性的帽子，表情若有所思，影片中他不仅是心善业务好的医生，还有一个反差极大的隐藏身份—赏金猎人。少年雨果则骑着单轮摩托，形象十分帅气，在预告中可以看出雨果与阿丽塔互生情愫，这份恋情将会如何发展也让众多影迷充满期待。

       反派阵营同样气势十足，有钢铁城“食物链”顶端的工厂老板维克特、与依德医生有过一段隐情的医生绮莲、高傲狡猾的赏金猎人扎潘、跋扈霸道的改造人格鲁依什卡、妮西亚等。

       在目前曝光的预告片中可以看到，格鲁依什卡的机械手已经升级成能够自由伸缩、杀伤力极大的金属爪镰，而在对战中灵巧的阿丽塔借力腾空一跃从格鲁依什卡手上极速飞出的金属链条中穿过的场景也是预告中最惊艳的镜头之一。反派阵营中还有一个神秘人物剪影诺瓦，而他的真实身份至今还未公布，这也将是电影的一大伏笔。

       影片《阿丽塔：战斗天使》根据日本漫画家木城雪户的漫画《铳梦》改编，影片将于2月14日北美上映，国内上映指日可待。

   编辑：隐饮

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关键词： 阿丽塔：战斗天使
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