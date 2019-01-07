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《情圣2》吴秀波白百何享受爱情

肖央承包笑点 直男斩喜剧突围春节

2019-01-07 10:08:13 来源：Mtime时光网

爱情喜剧《情圣2》今日再曝一款“宠爱”海报。吴秀波肖央一左一右一帅一萌，让白百何甜蜜又烦恼。


　　时光网讯  距离大年初一只有整整一月，由吴秀波白百何肖央主演的春节爱情喜剧《情圣2》今日再曝一款“宠爱”海报。吴秀波肖央一左一右一帅一萌，让白百何甜蜜又烦恼。
 
　　首支预告中，肖央高喊“单身100年”让人印象深刻，他与吴秀波白百何到底怎样的复杂关系，如今被一张海报揭晓：大胡子情圣吴秀波改头换面重回颜值，叼玫瑰的肖央萌贱依旧，“居家女友”白百何换黑裙开气场。新老情圣一左一右的献殷勤又倒错酒，面对如此“宠爱“白百何的表情却耐人寻味，海报上“最浪（漫）爱情喜剧”预示了三人间磕磕绊绊、啼笑皆非的故事。







　　2019年春节挤满十几部电影，绝大多数都是男性为主题，被戏称史上“阳气最旺”春节档，《情圣2》则注入一抹新鲜亮色。

　　如果《情圣》是为直男们圆了一场白日梦，《情圣2》则立志要做女性的造梦机，“女生一年中忙里忙外，甚至春节也被各种家长里短的琐事占满，没有一个属于自己的放松空间，因此想用《情圣2》当作送给女性的新春礼物，让她们留下些空间给自己放松，享受被宠爱的感觉。记得不要只取悦别人，取悦自己活出自己的精彩，才更舒心畅快。”

　　然而两位导演宋晓飞董旭关爱女性的方式就是列出史上最难选择题，让女性痛快地行使自己的选择权——一个帅气体贴、一个逗趣萌贱，当生命里遭遇这两类男人，哪个到你碗里来？

   编辑：hello王小羊

关键词： 情圣2 海报
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